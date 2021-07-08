Англия вышла в финал Евро 8.07.2021, 0:42

иллюстрационное Фото

Англичане в овертайме обыграли датчан.

Англия обыграла Данию в полуфинале чемпионата Европы.

Встреча прошла в среду, 7 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В первом тайме в составе датчан отличился Миккель Дамсгор, а затем англичане восстановили равенство благодаря автоголу Симона Кьера. Во второй половине игры зрители не увидели голов.

Игра перешла в дополнительное время, где в концовке первого экстра-тайма в ворота датчан был назначен пенальти. С ударом Харри Кейна с 11-метровой отметки справился вратарь датчан Каспер Шмейхель, но первым на добивании оказался исполнявший пенальти форвард, который отправил мяч в сетку со второй попытки.

В финале встретится c Италией, которая в споре за участие в решающем матче одолела Испанию. Матч пройдет на «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля.

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