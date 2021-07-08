Задержаны предполагаемые убийцы президента Гаити 8.07.2021, 7:43

фото: epa

Власти страны сообщили о группе из шести человек.

Один из министров правительства Гаити заявил, что предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза находятся под стражей.

Об этом сообщает France Press (перевод — nv.ua).

#BREAKING "Alleged assassins" of Haitian president in custody, says government minister pic.twitter.com/gnRqsRQ9Fy — AFP News Agency (@AFP) July 7, 2021

Позже в агентстве уточнили, что согласно данным полиции, во время задержания четверых человек ликвидировали, двое находятся под стражей.

#BREAKING "Alleged assassins" of Haitian president in custody, says government minister pic.twitter.com/gnRqsRQ9Fy — AFP News Agency (@AFP) July 7, 2021

Задержание подозреваемых в убийстве президента подтвердил также министр коммуникаций Гаити Франц Экзантус. Он не уточнил количество задержанных.

Des présumés assassins du Pdt @moisejovenel interceptés par la Police nationale à pélérin peu avant 6h ce soir. Plus de détails dans les prochaines minutes sur la TNH. — Frantz Exantus (@FrantzExantusHT) July 7, 2021

Президент Гаити Моиз был смертельно ранен в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его жена Мартин была ранена. Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд опроверг появившиеся затем сообщения, что первая леди страны скончалась от ранений. По его словам, Мартин Моиз доставили в больницу во Флориде. Ее состояние дипломат назвал стабильным, но критическим.

Власти Гаити раскрыли подробности убийства президента

На следующий день после покушения власти сообщили некоторые подробности убийства. И. о. премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что нападавшие были иностранцами и говорили на английском и испанском языках (официальные языки Гаити - креольский и французский). Бокчит Эдмонд сообщил что нападавшие представились агентами Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), но подчеркнул, что не верит их словам. Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс также опроверг какую-либо причастность американских агентов к убийству Моиза, передает dw.com.

Власти соседней Доминиканской Республики допустили, что группа убийц состояла из четырех колумбийцев и трех венесуэльцев, связанных с наркобаронами Гаити.

Жозеф призвал население проявлять спокойствие, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил. Совет министров ввел в стране военное положение на 15 дней.

Массовые протесты против Жовенеля Моиза в последние годы неоднократно парализовывали жизнь в стране. Противники президента обвиняли его в коррупции и связи с вооруженными бандами. Борьба таких банд за контроль над столицей Порт-о-Пренсом, по данным ООН, с начала июня нынешнего года привела к бегству из города не менее 15 тысяч человек. Гаити является одним из самых бедных государств в мире, около 4,4 млн жителей страны зависят от получения гуманитарной помощи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».