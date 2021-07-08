«Мы несем свободу в нашей душе и мы должны утвердить ее в нашем обществе»
- 8.07.2021, 7:47
Поэтому выход один — продолжать сопротивляться.
Только мы, народ Беларуси, вольны решать свою судьбу. Мы несем свободу в нашей душе и мы должны утвердить ее в нашем обществе. Свободу слова, свободу выбора, свободу политзаключенным, свободу передвижения, свободу на мирные собрания, - пишет участник минского чата.
Мы против - геноцида наших граждан. Разнообразие пробитых днищ поражает: применение насилия, аресты и сроки мужчинам, женщинам, старикам и финальный аккорд... детям!
Сколько еще нового мы узнаем о самих себе! О людях вокруг! Сколько новых людей придут в наши жизни, чтобы протянуть руку помощи или просто пожать ее в знак благодарности?!
Забыть боль, которую мы пережили за это время уже не получится!
Свыкнуться с репрессиями - значит их принять!
Поэтому только продолжать сопротивляться! Каждый день! Любому произволу со стороны режима! За себя, своих родных, друзей, знакомых, не знакомых, и тех, кто в тюрьме!
Продолжать сопротивляться!
Солидарность наша сила!