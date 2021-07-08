«Мы несем свободу в нашей душе и мы должны утвердить ее в нашем обществе» 8.07.2021, 7:47

фото: svaboda.org

Поэтому выход один — продолжать сопротивляться.

Только мы, народ Беларуси, вольны решать свою судьбу. Мы несем свободу в нашей душе и мы должны утвердить ее в нашем обществе. Свободу слова, свободу выбора, свободу политзаключенным, свободу передвижения, свободу на мирные собрания, - пишет участник минского чата.

Мы против - геноцида наших граждан. Разнообразие пробитых днищ поражает: применение насилия, аресты и сроки мужчинам, женщинам, старикам и финальный аккорд... детям!

Сколько еще нового мы узнаем о самих себе! О людях вокруг! Сколько новых людей придут в наши жизни, чтобы протянуть руку помощи или просто пожать ее в знак благодарности?!

Забыть боль, которую мы пережили за это время уже не получится!

Свыкнуться с репрессиями - значит их принять!

Поэтому только продолжать сопротивляться! Каждый день! Любому произволу со стороны режима! За себя, своих родных, друзей, знакомых, не знакомых, и тех, кто в тюрьме!

Продолжать сопротивляться!

Солидарность наша сила!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».