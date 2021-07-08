Ученые нашли признаки жизни на спутнике Сатурна 8.07.2021, 7:51

Открытие совершили исследователи из Франции.

Ученые из Франции заявили о том, что метан, который обнаружили в гейзерах Энцелада, может указывать на наличие жизни на спутнике Сатурна. Моделирование, которое провели исследователи, свидетельствует о том, что количество метана, которое наблюдается в гейзерах Энцелада, не может появиться без участия метаногенных микробов, сообщает Naked science.

На Земле метан имеет в основном биологическое происхождение, это побочный продукт деятельности метаногенных микробов. Его обнаружили на Марсе и в гейзерах Энцелада.

К образованию метана на этих небесных телах могут привести гео- и термохимические процессы. Но в гейзерах Энцелада метана настолько много, что абиогенное его появление не может объяснить такое количество.

Спутник Сатурна покрыт ледяной коркой, считается, что под ней может скрываться океан жидкой воды, которая иногда прорывается наружу сквозь глубокие трещины возле южного полюса Энцелада. В этих выбросах содержится растворенный водород, азот, углекислый газ и примерно 1,6% метана. Считается, что метан может поступать в океан, высвобождаясь из минеральных включений-клатратов в гидротермальных источниках, которые действуют глубоко на его дне.

В ходе исследования ученые смоделировали различные варианты среды, которая может существовать в гидротермальных источниках Энцелада. Результаты моделирования показали, что известные процессы вряд ли смогут насытить гейзеры спутника Сатурна нужным количеством метана и постоянно пополнять объемы, которые улетучиваются в космос. Но метана будет достаточно, если в модель включить деятельность микробов, аналогичных тем, которые живут в гидротермальных источниках на Земле.

Ученые считают, что на Энцеладе образуется достаточное количество водорода, который необходим таким микробам, а температура сохраняется на комфортном для них уровне.

«Очевидно, мы далеки от того, чтобы заключить, что в океане Энцелада есть жизнь. Но биологический метаногенез, кажется, полностью совпадает с имеющимися данными. Иначе говоря, отбросить гипотезу о жизни как маловероятную мы не можем. Для этого нужны новые данные», - заявил один из авторов работы Режи Ферье.

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