«Талибан» попытался захватить столицу афганской провинции Бадгис 8.07.2021, 8:23

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фото: reuters

Талибы освободили около 600 заключенных из местной тюрьмы.

Власти Афганистана заявили в среду, что правительственные войска вытеснили боевиков «Талибана» из северо-западных районов города Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис, и восстановили контроль над правительственными зданиями после нескольких часов ожесточенных столкновений с талибами, которые атаковали город одновременно с разных сторон, сообщает «Голос Америки».

По словам местных жителей, боевики ворвались в город, захватили ключевые объекты безопасности, в том числе полицейское управление провинции, и выпустили на свободу около 600 заключенных из местной тюрьмы.

На видеозаписи, опубликованной «Талибаном» в интернете, видно, как заключенные выбегают из тюрьмы, а талибы ездят по городу на мотоциклах.

Губернатор Хессамуддин Шамс рассказал «Голосу Америки», что за последние дни «Талибан» захватил все районы вокруг Калайи-Нау. Это позволило боевикам атаковать столицу провинции.

Столкновения продолжались в городе всю среду, прежде чем афганские военные, при поддержке авиации, вытеснили боевиков ближе к вечеру.

Позже Шамс заявил журналистам, что большинство сбежавших заключенных уже задержаны.

Представитель министерства обороны Афганистана Фавад Аман написал в Твиттере, что правительственные войска нанесли тяжелый удар по «сбежавшим» из города талибам.

Начиная с 1 мая, когда США и их союзники официально начали вывод своих войск из страны, боевики «Талибана» стремительно захватывают все новые территории Афганистана. За это время талибы захватили как минимум 150 из более чем 400 районов Афганистана.

Нападение на Калайи-Нау стало первой атакой талибов на столицу одной из афганских провинций, что вызывает опасения по поводу возможных попыток «Талибана» силой вернуть себе власть в Кабуле вместо продолжения переговоров о политическом урегулировании с правительством страны.

Талибы также окружили столицы других провинций на севере и северо-востоке Афганистана, что вызвало тревогу в соседних центрально-азиатских государствах.

За последние дни боевики захватили десятки районов, чему способствовало отступление или даже готовность сдаться в плен со стороны афганских военных. Около 1 600 солдат даже сбежали в соседний Таджикистан из приграничной провинции Бадахшан, атакованной талибами.

Предполагается, что иностранные силы под руководством США будут полностью выведены из Афганистана не позднее 11 сентября.

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