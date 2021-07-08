Белорус, бери инициативу в свои руки! 2 Телеграм-канал «Баста!»

8.07.2021, 8:27

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Осталось только довести дело до конца.

Белорусское общество сильно изменилось за последний год: мы проснулись как нация и выросли как гражданские активисты. Наше общество сейчас — это твёрдый фундамент для создания новой свободной Беларуси, которая, в моём понимании, концептуально станет второй Швейцарией в центре Европы.

А лукашизм идейно уже давно умер. Жалкие потуги пропагандистов в очередной раз это подтверждают. Никакие грязные уловки не помогут откатить белорусов обратно — черта пройдена, мы ненавидит диктатуру всем сердцем и не допустим её повторения впредь.

Осталось только довести дело до конца — наша борьба продолжается! Сейчас как никогда дороги смелость и храбрость, а ещё — вера и в свои силы, и в силу нашей солидарности.

Не читайте пропагандистскую лухту, лучше вдохновляйтесь примерами смелых участников стачки и партизан. Присоединяйтесь к сопротивлению! Всё зависит только от нас самих.

Наша возьме!

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