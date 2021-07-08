«Путин спасает прежде всего себя, а не Лукашенко» 7 8.07.2021, 8:33

10,450

фото: gettyimages

Каждый белорус должен ответить себе на важный вопрос.

Путин и Кремль – враг или друг? Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателя по этому вопросу:

— У власти в РФ находится жестокий режим во главе с путлером, а в РБ - фашист лукашеску. Эти два режима избивают протестующих, сажают активистов за комментарии в соцсетях, да и просто так.

Только Путлер зашел еще дальше Лукашеску. Путлер для устранения политиков и политэмигрантов использует химическое оружие, а Лукашеску использовал в свое время «эскадроны смерти».

Режим в России, как и в Беларуси, агрессивен и жесток.

Он творит беспредел не только внутри страны, но и навязчиво экспортирует насилие и нестабильность всюду, куда только может дотянуться – в Украину, Грузию, Молдову, Сирию, Венесуэлу, Африку.

Российская власть, а именно, Путин, Кремль, госпропаганда, чиновничество, силовики, олигархия – не просто враг белорусского народа, а главный, самый опасный враг нашей революции. В этом не должно быть ни малейших сомнений. Именно благодаря Путлеру, финансовой и кадровой поддержке Кремля Саша 0%, проиграв выборы, продолжает удерживать власть. Для Путина нет ничего страшнее, чем белорусский народ, избавившийся от своего диктатора путем всеобщего восстания. Ведь это значит, что он – следующий.

Путин спасает прежде всего себя, а не Лукашенко, который все больше превращается в инструмент кремлевской внешней политики.

Друзья, мы - беларусы. Мы - независимая страна, от нас зависит будущее наших детей. Мы хотим жить в свободной стране, строить независимую политику без Кремля, мы сами будем выбирать свою судьбу.

Нам нужна свобода! И только нам, белорусам, решать, хотим ли мы оставаться вместе с усатым психопатом и Кремлевской шайкой или же хотим продолжать делать все возможное, чтобы лукашисткий режим рухнул.

Объединяемся! Продолжаем нашу борьбу с фашистским режимом!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.