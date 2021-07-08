Доберется ли казахстанская нефть до белорусских НПЗ? 4 8.07.2021, 9:03

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Даже если контракт будет подписан, его реализация наткнется на множество «подводных камней».

Возможно, для белорусских НПЗ нефть из Казахстана обойдется дешевле российской, но условия, по которым она будет поставляться, считают эксперты, создадут сложности с экспортом нефтепродуктов.

Вопрос поиска новых поставщиков нефти давно стал болезненным для белорусских властей, но в июне этого года, когда практически вся «нефтянка» подпала под американские и европейские санкции, проблема стала еще острее, пишет naviny.online.

«Нафтан» останется без нефти?

Недавно выяснилось, что крупные российские компании прекратили поставки нефти на новополоцкий «Нафтан».

При этом белорусская сторона, в частности заместитель генерального директора «Нафтана» по идеологической работе и социальному развитию Сергей Евтушик, продолжала заявлять, что российская нефть по-прежнему поступает на предприятие.

Однако в «Транснефти», которая занимается транспортировкой нефти крупных производителей («Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Татнефти») на заводы, в том числе и на «Нафтан», опровергли эту информацию. Официальный представитель российской компании Игорь Демин обвинил Евтушика в «некомпетентности».

Он также опроверг информацию другого заместителя генерального директора НПЗ Сергея Алтухова о договоренностях с российской стороной о поставках в третьем квартале около 2 млн тонн нефти.

«На третий квартал у нас нет заявок от российских нефтяных компаний по транспортировке нефти на НПЗ «Нафтан», — подчеркнул пресс-секретарь российской компании.

Казахстанская нефть придет на белорусские НПЗ не раньше 2022 года

И все же Минск ищет альтернативные поставки углеводородного сырья.

В конце мая премьер-министр Беларуси Роман Головченко предложил Казахстану вернуться к обсуждению соглашения о поставках нефти в Беларусь, которое уже больше года находится «в высокой степени готовности», но так и не подписано.

28 июня в Нур-Султане Головченко и его казахстанский коллега Аскар Мамин подписали соглашение между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов. Правда, как уточнил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, поставки казахстанской нефти в Беларусь начнутся не раньше осени.

По словам Ногаева, казахстанской стороне предстоит ратифицировать данное соглашение в парламенте, и только после этого будет составлен индикативный план и перечень видов и объемов нефтепродуктов, которые могут быть поставлены в Беларусь.

Эксперт Татьяна Маненок уверена, что ранее 2022 года говорить о поставках казахстанской нефти на белорусские НПЗ не приходится.

Во-первых, как уже отмечалось, в соответствии с законодательством этой страны соглашение должно быть ратифицировано парламентом, а он сейчас ушел на двухмесячные каникулы, а во-вторых, «у казахстанских компаний на текущий год все объемы фактически законтрактованы, поэтому говорить о текущем годе нет смысла».

Кроме того, это пока лишь рамочное соглашение — без объемов, сроков и конкретных поставщиков, поэтому, по словам аналитика, экономику этих поставок просчитать сложно, но, «исходя из проекта соглашения, поставки нефти из Казахстана будут осуществляться для внутреннего пользования без экспортной пошлины, что является плюсом».

«Могу предположить, что казахстанская нефть будет дешевле, чем российская, или максимально приближена к ее стоимости. И все же главный вопрос: на каких условиях казахстанские компании будут поставлять нефть на белорусские НПЗ? А это станет известно, когда состоится непосредственно подписание контрактов», — подчеркнула Маненок.

Нефть без пошлины, но только для себя

Вопрос поставок казахстанской нефти в Беларусь вовсе не новый. Время от времени стороны возвращаются к нему. Последний раз — весной 2020 года — правительства очень близко подошли к подписанию соглашения, но вновь не срослось.

Тогда Казахстан настаивал на продаже нефти только с пошлиной, но это ломало белорусскую бизнес-схему — переработку дешевой нефти и продажу готовых нефтепродуктов на Запад, которая дает Беларуси основные валютные доходы. В 2020 году экспорт нефтепродуктов составил 2,75 млрд долларов, и поступиться этой статьей дохода Минск не готов.

Видимо, после настойчивых просьб белорусских властей в Нур-Султане чуть подкорректировали позицию — теперь рассматриваются беспошлинные поставки, но только для удовлетворения внутреннего рынка. Нефтепродукты, выработанные из казахстанского сырья, запрещаются к вывозу в другие страны — даже на рынок ЕАЭС.

В проекте речь идет о поставках 3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год.

В принципе, по мнению Маненок, нефтепродукты, переработанные на санкционном «Нафтане», вполне можно оставить на внутреннем рынке, а экспортные объемы переориентировать на Мозырский НПЗ.

Однако белорусские предприятия смогут вывозить за пределы Беларуси мазут и нефтяной кокс.

Остальные нефтепродукты, произведенные из казахстанской нефти, подлежат реализации только на белорусском рынке. О выполнении принятых обязательств концерн «Белнефтехим» должен будет регулярно отчитываться перед казахстанской стороной, а в случае нарушения обязательств Казахстан может приостановить поставки нефти.

Пустит ли Россия в свою трубу?

Еще один из ключевых факторов целесообразности поставок — стоимость транспортировки сырья. Теоретически поставки нефти из Казахстана возможны железнодорожным транспортом и по трубопроводу.

Казахстанский участок магистрального нефтепровода Узень — Атырау — Самара составляет 1235 км. По этим трубам можно транспортировать нефть с месторождений Западного Казахстана, которая далее перекачивается по системе российской компании «Транснефть» до портов Усть-Луга, а также в Новороссийск.

Однако, подчеркнула Маненок, для транспортировки нефти из Казахстана в Беларусь трубопроводом необходимо согласие «Транснефти».

«Поставки будут возможны при доброй воле и договоренностях с Россией о том, что она пустит казахстанскую нефть в свою трубу. Это будет сложно, так как мощности трубопроводной системы «Транснефти» ограничены, а объемы поставок российских компаний расписаны заранее», — отметила эксперт.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно публично жаловался на то, что Россия не разрешает транспортировать в Беларусь казахстанскую нефть через свою территорию. И не факт, что белорусской стороне удастся найти новые аргументы, чтобы убедить Москву разрешить транзит казахстанской нефти.

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