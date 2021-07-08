«Тампа» завоевала Кубок Стэнли 8.07.2021, 9:21

Фото: AP

Клуб одержал очередную победу в финальном противостоянии с «Монреалем».

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа» одержала победу над «Монреалем» (1:0) и стала обладателем трофея, завершив серию в свою пользу (4-1), сообщает «Трибуна».

НХЛ

Кубок Стэнли. Финал

Тампа-Бэй – Монреаль – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Дата проведения: 8 июля, 03.00, «Amalie Arena»

Онлайн матча

1:0 – 33 Колтон (Макдона, Савар)

Вратари: Ан. Василевский 22/22 – Прайс 29/30.

Счет в серии: 4-1

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».