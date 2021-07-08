Ученые нашли в Китае подводный «зверинец», которому более 500 миллионов лет 8.07.2021, 9:27

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Исследователей поразило, насколько хорошо сохранилась древняя фауна.

В Китае ученые обнаружили 2800 экземпляров остатков животных как минимум 118 видов, включая предшественников современных насекомых, медуз и ракообразных, которые жили 500 млн лет назад.

Об этом пишет Daily Mail.

По данным ученых, может быть две причины резкой смерти животных - быстрое изменение уровня кислорода или поток осадочных хлынул на место находки, в одно мгновение похоронив тысячи существ и их потомков.

Ученые обнаружили семнадцать видов, которые являются новыми для науки, и более половины из них (около 51%) – это молодые особи, в том числе личинки с на удивление неповрежденными мягкими тканями.

"У животных сохранились такие особенности, как трехмерные глаза, которых никогда раньше не находили, особенно на таких ранних ископаемых участках", — говорит Сара Киммиг из Университета штата Пенсильвания.

По словам исследователей, с таким количеством личинок и частично развившихся особей животных, которые сохранились, это место может многое рассказать о истории развития этих животных.

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