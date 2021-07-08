Белорусам запретили въезжать в Россию без специального приложения на смартфоне 12 8.07.2021, 9:31

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Где его можно скачать?

С 10 июля для белорусов изменены правила въезда на территорию Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Беларуси со ссылкой постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля № 17, пишет telegraf.by.

Согласно документу, граждане государств Евразийского экономического союза и Таджикистана с 10 июля, а граждане Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Туркменистана — с 1 сентября при пересечении границы России должны подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия в РФ, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития. В него загружаются полученные отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанные в сертифицированных лабораториях, определенных национальными уполномоченными органами.

Скачать его можно по ссылке. Согласно рейтингу, приложение создано «на троечку».

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