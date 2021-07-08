Политолог: Лукашенко наказывает сам себя 1 8.07.2021, 9:56

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фото: тасс

Таракан наносит удар по собственным финансам.

В ответ на введенные против Минска секторальные санкции ЕС Лукашенко пригрозил перекрыть транзит товаров из Германии в Россию и Китай. Данная мера может привести пусть к некритичному, но все же подорожанию немецкого импорта в Россию, сообщает «Взгляд».

Из заявлений Лукашенко до конца не понятно, в каком именно виде будут введены контрсанкции. Будет ли это полный запрет транзита немецких товаров через Беларусь, или под ограничения попадет лишь продукция ряда немецких компаний, например Volkswagen и немецкий производитель косметики. Именно легковые автомобили, а также лекарственная и косметическая продукция занимают первое и второе место в структуре экспорта из Германии в Россию.

Речь о запрете поставок нефти и газа, конечно, вряд ли идет – это слишком радикальные меры для всех сторон. «Ограничения обратного транзита из Китая и России в Европу также вряд ли будут приняты, так как они могут осложнить отношения Беларуси с этими странами, заинтересованными в защите своего бизнеса, и от которых экономика Беларуси существенно зависит», – считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Эксперт по проблемам постсоветского пространства ГУ-ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что все озвученные Минском ограничения надо делить на десять.

«Еще в прошлом году он закрыл границы с Польшей, а также Литвой и Латвией. Однако фуры как шли транзитом, так и продолжают идти. Лукашенко заявлял и о закрытии границ с Украиной, но и здесь ничего не поменялось. И на этот раз ничего не произойдет», – считает эксперт.

По его мнению, это традиционная риторика Лукашенко, с помощью которой он шантажирует, с одной стороны, Германию, которая ввела санкции, с другой – шлет сигнал России о помощи в столь непростые времена.

«Лукашенко рассчитывает на то, что или Германия отреагирует и сделает шаг назад в санкциях, либо Москва выдаст компенсации за борьбу Лукашенко с санкциями Запада», – говорит Суздальцев.

Поэтому, даже если формально будут введены какие-либо ограничения, на практике ничего не изменится – через Беларусь по-прежнему будет идти транзит немецких товаров, уверен эксперт. Белорусы накопили огромный опыт по переправке санкционки из Европы в Россию.

В противном случае Беларусь первой почувствует удар по своим финансам. «Эти ограничения в первую очередь ударят по самой белорусской промышленности. Речь идет о поставках комплектующих на белорусские машиностроительные заводы, которые традиционно завозились в том числе из Германии, а уже готовая белорусская продукция шла в Россию. Фактически Беларусь угрожает остановить собственное производство. Лукашенко наказывает сам себя», – говорит Суздальцев.

Во-вторых, Беларусь потеряет собственные доходы от транзита товаров из Европы в Россию. «Это вряд ли понравится российской стороне. Однако Беларусь не является нашим единственным окошком на Запад. Над этим поработал еще триста лет назад Петр Первый, который открыл морской торговый путь, чтобы нас не шантажировали транзитные государства», – говорит собеседник.

Финляндия, о которой упоминает Лукашенко, совершенно не нужна для поставок товаров из Германии в Россию морским путем. Ведь можно напрямую поставить товары в российские порты на Балтике. И про Украину Лукашенко зря иронизирует: автомобильный транзит через нее продолжает идти, уверяет эксперт.

«С 2000 по 2007 год Беларусь активно развлекалась конфискатом транзитных товаров. Что хотели, то и забирали, особо не церемонясь. В Минске даже открыли целый универсам, который назывался «Конфискат». Это привело к тому, что колесный транзит стал огибать Белоруссию и пошел через Латвию и Литву. Беларусь не является незаменимой», – напоминает Суздальцев.

По его мнению, Лукашенко специально не упомянул Латвию и Литву, понимая, что они с благодарностью воспримут объявленные контрсанкции Беларуси. Ведь у них появится шанс получить дополнительный заработок за счет наращивания транзитного потока. В последние годы прибалты только теряли российских поставщиков, что негативно сказывалось на их зависимых от транзита экономиках.

Доставка через Финляндию удлиняет и удорожает логистику, транзит через Украину может быть непредсказуемым из-за политических разногласий Киева с Россией. Прибалтика в этом плане может оказаться альтернативой Беларуси.

Впрочем, для России поиск новых маршрутов может обернуться удлинением сроков поставок и дополнительными расходами. Немецкий импорт подорожает для российских покупателей.

«Обходные маршруты обойдутся нам в дополнительные расходы. Они не смертельны. Но когда речь о покупке товаров за валюту, каждый евро на счету», – говорит Суздальцев.

Если Россия поставляет в Германию в основном сырье, в том числе газ и нефть, то Германия в Россию – весь спектр промышленных товаров. Это станки, производственное оборудование, автомобили. В частности, упаковочные машины и сельхозтехника. Также Россия закупает немецкие химические изделия – лекарства, косметику и продовольственные товары (например, какао, кофе, вкусовые добавки). Для России Германия – это второй торговый партнер по товарообороту. В 2020 году он составил 42 млрд долларов, упав в основном из-за снижения продаж нефти и газа на фоне коронакризиса. Даже Беларусь для РФ – третий по товарообороту партнер с показателем в 30,1 млрд долларов.

Для Германии Россия была в прошлом году 14-м торговым партнером по уровню товарооборота. На экспорте в РФ немцы получают 18,5 млрд долларов. Но главный торговый партнер для них все-таки Китай и другие европейские страны. Однако для Китая угрозы Лукашенко не так страшны, считает Суздальцев, потому что главный способ доставки китайских товаров в Германию и обратно – морем, а по суше поставляется мизерный объем товаров.

В желании насолить Германии Лукашенко может в перспективе не только навредить собственной промышленности, лишив ее немецких станков, но и создать дополнительные сложности России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже высказал озабоченность тем, что Беларусь может нарушить экспортно-импортные цепочки. По его словам, вопросы минимизации потенциальных последствий таких решений прорабатываются по линии правительств.

Поэтому даже если Лукашенко введет ограничения, на практике они будут формальными. «Если Беларусь перестанет быть транзитной страной, это будет для нее очень печально», – заключает Суздальцев.

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