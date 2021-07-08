Евразийский банк развития: Экономика Беларуси «обнулилась», рубль ослабнет 8.07.2021, 10:06

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Команда экономистов ЕАБР обновила свой прогноз на 2021 год.

Рост экономики обнулится, белорусский рубль ослабнет. Таков базовый прогноз по Беларуси от аналитиков Евразийского банка развития. ЕАБР презентовал свое видение ситуации в начале июля, пишут banki24.by.

Команда экономистов ЕАБР обновила свой прогноз на 2021 год и ближайшую перспективу. Согласно оценкам аналитиков, в 2021—2022 гг. Беларусь будет иметь самые низкие темпы роста ВВП и самую высокую инфляцию среди стран Евразийского экономического союза.

По базовому сценарию от ЕАБР ВВП РБ за 2021 год увеличится на 1,3%, а в 2022 году рост вообще станет нулевым. Для сравнения: в России ВВП за 2021 год вырастет на 4,1%, за 2022 год — на 2,2%, в Казахстане — на 4,0% и 4,4%, в Армении — на 4,2% и 4,7%. В 2020 году власти РБ не вводили антиэпидемических локдаунов. Соседи Беларуси поступили иначе.

Сейчас белорусские чиновники утверждают, что это помогло в быстром выходе экономики из кризиса. Однако по расчетам ЕАБР ВВП Беларуси за 2 квартал 2021-го, очищенный от сезонности, прибавил всего +2% к ВВП докризисного 4 квартала 2019 года.

Россия и Казахстан вводили жесткие ограничения в 2020 году, но по оценкам ЕАБР во 2 квартале 2021-го они уже вышли на 100% от докризисного уровня. Поскольку в 2021—2022 гг. прогноз ЕАБР предусматривает более быстрый рост ВВП в России и Казахстане, небольшое преимущество Беларуси может раствориться уже в ближайшие несколько месяцев.

Прогнозные темпы роста западных соседей РБ тоже лучше, чем у Беларуси. В июле Еврокомиссия обновила прогноз по ВВП для стран-членов. Согласно ему ВВП Польши увеличится в 2021 году на 4,8%, а в 2022-м — на 5,2%, ВВП Эстонии — на 4,9% и 3,8%, ВВП Латвии — на 3,8% и 6,0%, ВВП Литвы — на 3,8% и 3,9%.

Западные соседи на десятки процентов опережают Беларусь по уровню ВВП на душу населения. А теперь этот разрыв увеличится еще больше. По оценкам ЕАБР, несмотря на высокий рост промышленности Беларуси, индикаторы внутреннего спроса отражают его стагнацию и это вызывает у банка «опасения относительно качества роста экономики».

По информации ЕАБР, данные по приросту ВВП Беларуси в мае указывают на его постепенное затухание. Экономисты ЕАБР указывают, что с устранением сезонных колебаний объем ВВП РБ в мае оказался вблизи уровня апреля. Также Беларусь стала аутсайдером прогноза по темпам роста потребительских цен.

Согласно ЕАБР, инфляция в РБ на конец 2021 года замедлится только до 8,7%, а в конце 2022-го — до 6,1%. Во всех остальных странах ЕАЭС темпы роста цен и тарифов будут ниже белорусских.

Также базовый прогноз ЕАБР предполагает ослабление белорусского рубля во второй половине 2021 года до 2,65–2,70 BYN за 1 USD. По оценкам экономистов банка, тенденция девальвации «зайчика» сохранится в среднесрочной перспективе.

ЕАБР считает, что в Беларуси сохраняется вероятность существенного наращивания нерыночного кредитования для стимулирования роста ВВП. По мнению экономистов банка, «реализация такого сценария приведет к ускорению инфляции и девальвации белорусского рубля».

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