В России начались испытания второго «плавучего Чернобыля» Александр Коваленко, sprotyv.info

8.07.2021, 10:17

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Как ледокол «Сибирь» угрожает Арктике.

В России, на «Балтийском заводе» начались испытания системы электродвижения атомного ледокола проекта 22220 «Сибирь», второго в серии «Арктика».

Данный ледокол называют первым серийным в своем классе. Ранее в России был сдан в эксплуатацию головной ледокол проекта 22220 «Арктика». Ледокол, который был заложен в 2013 году, и сдача которого не единожды переносилась «вправо», и в итоге, который, был сдан в эксплуатацию в 2020 году с неисправным гребным электродвигателем.

Конечно, Объединенная судостроительная корпорация обязалась заменить поломавшуюся деталь в 2021 году, но на сегодняшний день ремонтные работы даже не планируются. Сам же ледокол практически весь цикл заводских ходовых испытаний провел в аварийном режиме работы силовых установок.

По сути, атомный ледокол «Арктика» был построен в условиях деградации технических и технологических процессов, что ярко себя проявило на сроках его сдачи в эксплуатацию, а так же на поломке, случившейся сразу после старта испытаний и на неспособности российских кораблестроителей ее исправить. И сейчас, этот дефективный и аварийный ледокол условно выполняет поставленные перед ним задачи, рискуя в любой момент стать эпицентром экологической катастрофы в Арктике.

Ледокол «Арктика» несет экологическую угрозу Арктике. Какая злая ирония. Но, даже не о злой иронии речь.

Дело в том, что ледокол «Сибирь» мало чем будет по степени своей надежности отличаться от «Арктики». Данный атомный ледокол был заложен в 2015 году, спустили его на воду в 2017-м, но только в 2021-м он выведен на испытания, после неоднократных переносов сдачи в строй.

То есть, по факту, строительство этого ледокола проходило тоже с очень большими техническими и технологическими проблемами. Ни много ни мало, а 6 лет на строительство судна такого класса – это срок, который заставляет задуматься о качестве построенного судна и его надежности.

Ровным счетом не удивлюсь, если испытания «Сибири» преподнесут неприятные сюрпризы его создателям, как и головной ледокол проекта. Но, вся соль в том, что насколько бы «Сибирь» не проявила бы все свои конструктивные дефекты в рамках ЗХИ и прочих испытаний, данный ледокол, более чем уверен, будет принят в строй без их исправления. И в этом главная проблема не столько уже российского кораблестроения, а всего мирового сообщества. Поскольку воды Арктики будут бороздить уже два потенциальных «плавучих Чернобыля».

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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