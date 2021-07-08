Количество задержанных нелегалов в Литве снова увеличилось 1 8.07.2021, 10:28

Фото: pasienis.lt

С начала года литовскими пограничниками задержано 1488 мигрантов, пришедших из Беларуси.

Количество задержанных нелегалов в Литве снова увеличилось. За сутки их 72 человека, сообщает pasienis.lt.- В предыдущие сутки было 53 человека. С начала года литовскими пограничниками задержано 1488 мигрантов, нелегально пришедших из Беларуси (почти половина — из Ирака). Это в 18 раз больше, чем за весь прошлый год.

В Литве прямо обвиняют в содействии нелегальной миграции официальный Минск, который таким образом может отвечать на санкции. Вице-министр внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс заявил, что задержанные в ходе опроса говорят, что "в час Х им сказали покинуть Беларусь и показали, куда идти".

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