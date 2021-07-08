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Генпрокуратура Украины начала детально изучать сотрудничество Лукашенко с террористами из «ЛНР»

  • 8.07.2021, 10:38
  • 1,328
Генпрокуратура Украины начала детально изучать сотрудничество Лукашенко с террористами из «ЛНР»

Диктатор нарывается на санкции.

Генпрокуратура Украины начала детально изучать сотрудничество Лукашенко с террористами из «ЛНР». Об этом сайту Charter97.org рассказал депутат Верховной Рады Украины, глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко.

Напомним, террористы «ЛНР» заявляли, что приезжали в Беларусь для «проведения следственных действий с Романом Протасевичем».

«Де-факто это означает, что Лукашенко, который захватил и удерживает власть в Беларуси, признал террористические "республики"», — заявил Алексей Гончаренко.

Напомним, вчера украинское правительство призвало СНБО ввести санкции против пособников режима Лукашенко.

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