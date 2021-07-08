Стало известно, кто будет руководить Гаити после убийства президента 8.07.2021, 10:45

Фото: Carl Juste/Miami Herald/AP

Новые выборы главы государства пройдут в конце года.

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф будет возглавлять страну после убийства президента Жовенеля Моиза.

В интервью Associated Press Жозеф сказал, что полиция и военные контролируют безопасность Гаити.

Он заверил, что запланированные на конец этого года президентские выборы будут проведены, и пообещал работать как с союзниками, так и с противниками Моиза.

Жозеф стал и.о. премьера Гаити в апреле после отставки предыдущего главы правительства. За день до смерти Моиз назначил новым премьер-министром нейрохирурга Ариэля Генри.

Жозеф сказал, что он трижды разговаривал с Генри. Они достигли договоренности о том, что именно Жозеф будет временно руководить страной.

Однако в отдельном интервью AP Генри сказал: «Это исключительная ситуация. Есть небольшая путаница. Я действующий премьер-министр».

В ночь на 7 июля неизвестные застрелили президента страны Жовенеля Моиза в его частной резиденции. По данным СМИ, во время нападения первая леди также получила огнестрельные ранения. Как сообщает CNN со ссылкой на посла Гаити в США, супругу президента эвакуируют в Майами для лечения.

Также посол Гаити в США сообщил, что убийцы президента представились сотрудника Управления по борьбе с наркотиками США. В Госдепе отвергли причастность к убийству.

Вскоре стало известно, что предполагаемых убийц президента задержали. В ходе операции четверых наемников ликвидировали, двое находятся под стражей.

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