В Беларуси заблокирован сайт «Нашей Нiвы»
- 8.07.2021, 10:52
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(обновлено) Telegram-канал редакции сообщает, что могут быть задержаны некоторые сотрудники издания.
В Беларуси и за границей перестал открываться сайт «Нашей Нівы».
На сайте Мининформа появился комментарий по поводу заблокированного сайта:
— На основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», Министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.bу.
В своем телеграм-канале издание сообщает, что не может выйти на связь с некоторыми сотрудниками, в том числе главным редактором Егором Мартиновичем. Редакция допускает, что он может быть задержан