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В Беларуси заблокирован сайт «Нашей Нiвы»

  • 8.07.2021, 10:52
  • 1,756
В Беларуси заблокирован сайт «Нашей Нiвы»

(обновлено) Telegram-канал редакции сообщает, что могут быть задержаны некоторые сотрудники издания.

В Беларуси и за границей перестал открываться сайт «Нашей Нівы».

На сайте Мининформа появился комментарий по поводу заблокированного сайта:

— На основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», Министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.bу.

В своем телеграм-канале издание сообщает, что не может выйти на связь с некоторыми сотрудниками, в том числе главным редактором Егором Мартиновичем. Редакция допускает, что он может быть задержан

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