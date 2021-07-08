Александр Невзоров: Оказывается, это белорусское сердце бьется 8.07.2021, 11:07

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Александр Невзоров

Белое платье, красный пояс – и бабах! На всю страну.

Известный российский публицист Александр Невзоров прокомментировал на «Эхо Москвы» выступление студентки юрфка на вручении дипломов.

— И в Беларуси, конечно, полная жуть… И вдруг, блин, в этом царстве мертвых… Юрфак, вручение дипломов в Минском университете. И появляется тихая, робкая – всю жизнь ее принимали за тихую, робкую девочку – она появляется: белое платье, красный пояс. Катя Винникова.

И тут она произносит речь благодарности своим педагогам – все они сидят в настоящую минуту, потому что все они были протестниками – и сообщает, что именно эти люди по-настоящему прекрасны, эти люди у нее воспитали уважение к праву. И сейчас по тюрьмам.

То есть, оказывается, это белорусское сердце-то бьется. Оно неровно, с перерывами, тайком, украдкой, но оно бьется. Лукашенко-то уверен, что остановил его, раздавил пятернищей. А тут снова – бабах! – и биение сердце страны.

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