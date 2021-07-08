Политзаключенная Екатерина Андреева впервые после этапирования в колонию увиделась с мужем 3 8.07.2021, 11:25

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Екатерина Андреева и Игорь Ильяш

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Встреча длилась почти четыре часа.

В гомельской колонии состоялось свидание политзаключенной журналистки Екатерины Андреевой с мужем Игорем Ильяшем. В прошлый раз они виделись в апреле еще до этапирования в колонию, сообщает «Белсат».

Это было их первое свидание после перевода Екатерины в исправительную колонию в Гомеле, встреча длилась почти четыре часа. Ранее у них было два свидания в СИЗО – в феврале и апреле 2021 года (час и два часа соответственно).

«Катя была в стандартном казенном платье с нашитой на грудь желтой биркой. На бирке – ее снимок, статья, по которой она осуждена, даты нахождения под стражей. Катю распределили на общие работы на швейное производство, они отшивают трикотажные изделия для силовиков: шапки, погоны, джемперы, мелкие детали одежды. Сейчас она работает помощницей швеи, период обучения новой специальности еще не закончился», – рассказывает муж политзаключенной.

По словам Игоря Ильяша, Екатерина сильно устает, свободного времени практически нет – именно поэтому она извиняется за то, что не может ответить на все письма. «Взысканий у нее не было. На отношение к себе со стороны администрации колонии не жалуется. Что касается бытовых условий, то они существенно лучше, чем в Жодинском СИЗО и на Володарке», – добавляет муж журналистки.

«Катя заметно похудела, но это не болезненная худоба. Выглядит она, с учетом ситуации, хорошо. А главное – держится твердо и уверенно. Сказала, что ни при каких обстоятельствах не станет писать прошение о помиловании (если ей будут предлагать). Это ее принципиальная позиция», – говорит Игорь Ильяш.

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Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года за стрим с жестокого разгона во время акции памяти Романа Бондаренко и разрушения силовиками народного мемориала. Екатерине и Дарье предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») Уголовного кодекса. 18 февраля 2021 года судья Фрунзенского районного суда Минска Наталья Бугук приговорила Екатерину и Дарью к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Наши коллеги не признали своей вины и считают преследование местью спецслужб за профессиональную деятельность.

Приговор Екатерине и Дарье имел большой резонанс как в Беларуси, так и на международном уровне. Политически мотивированное преследование наших коллег осудили журналисты, политики, общественные деятели, дипломаты и лидеры демократических стран.

В заключении Дарью и Екатерину поставили на профилактический учет как лиц, «склонных к экстремизму и другим деструктивным действиям». Такой статус предусматривает усиленный контроль со стороны администрации. В колонии они теперь должны носить желтые бирки – таким цветом обозначают лиц якобы «склонных к экстремизму».

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