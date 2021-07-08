Bloomberg: Появилась информация о состоянии здоровья Ким Чен Ына 14 8.07.2021, 11:34

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Ким Чен Ын 29 июня

Фото: KCNA/AP

Он сильно похудел.

Разведка Южной Кореи рассказала о самочувствии лидера КНДР Ким Чен Ына, который сильно потерял в весе, сообщает «Новое время» со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что северокорейских лидер похудел на 10−20 килограммов.

При этом, по данным южнокорейской разведки, у него нет серьезных проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на управление страной.

Ким Чен Ын по-прежнему посещает крупные государственные мероприятия в КНДР.

В начале июня Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике, проведя заседания Политбюро восьмого Центрального комитета Трудовой партии.

СМИ отмечали, что на фотографиях с этого заседания северокорейский лидер выглядит заметно похудевшим. В частности видно, что Ким Чен Ын плотнее, чем обычно, затянул ремешок наручных часов.

Один из аналитиков предполагает, что Ким Чен Ын мог решить похудеть, чтобы улучшить свой имидж внутри КНДР.

Здоровье Ким Чен Ына давно является предметом спекуляций. В 2014 году лидер КНДР не появлялся на публике около шести недель, а затем был запечатлен с тростью. Позднее разведывательное агентство Южной Кореи сообщило, что Ким Чен Ыну сделали операцию по удалению кисты на лодыжке.

В прошлом году самое долгое отсутствие Ким Чен Ына на публике длилось 25 дней — с 22 октября по 16 ноября. Это породило множество слухов о состоянии его здоровья.

В этом году Ким Чен ЫН рекордно долго не появлялся на публике.

По информации СМИ, северокорейский лидер сократил участие в публичных мероприятиях из-за боязни COVID-19.

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