Индийский штамм коронавируса добрался до Гомельской области 3 8.07.2021, 11:41

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Власти пытаются скрыть информацию.

До Гомельской области добрался индийский штамм коронавируса. Из исследованных образцов — около 30% заболевших. Об этом сообщает тг-канал газеты «Гомельская праўда» — «Ежу понятно», пишет «Флагшток».

21 июня этот же тг-канал сообщил, что прирост заболеваемости в Гомельской области за неделю составил 10%, а больницы, которые принимают ковидных пациентов, на тот момент были практически заполнены. Вскоре статья была удалена.

Напомним, о масштабах распространения коронавирусной инфекции на Гомельщине ничего неизвестно — власти не публикуют статистику с апреля 2020 года.

Индийский штамм коронавируса SARS-CoV-2 (или вариант «Дельта») стремительно распространяется по всему миру. Эксперты считают, что он на 50% более заразен. Вакцинация — пока что лучшее средство профилактики от заражения и осложнений, вызванных этим вирусом.

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