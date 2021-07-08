В Беларуси начнут обезличивать личные данные людей, которым оказывают медпомощь

В Беларуси начнут обезличивать личные данные людей, которым оказывают медпомощь2
- 8.07.2021, 12:11
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Инструкцию утвердил Минздрав.
Минздрав выпустил постановление №64 от 28 мая, которым утвердил инструкцию о порядке обезличивания персональных данных пациентов. Документ опубликован сегодня и вступает в силу с 23 июля.
Обезличивание личных данных будет производиться в рамках эксплуатации централизованной информационной системы здравоохранения.
В инструкции говорится, что нужно обезличивать следующие данные:
ФИО;
данные о серии и номере документов, подтверждающих основные и дополнительные персональные данные;
идентификационный номер (при наличии);
номера дома, корпуса и квартиры места жительства (места пребывания);
фотоизображение (цифровой фотопортрет) (при наличии);
данные о роде деятельности;
информация о результатах патологоанатомического вскрытия для установления причины смерти.
Обезличивание можно делать путем введения идентификаторов, которые будут заменять указанные данные, через замену состава данных, или с помощью их декомпозиции — разбиения данных на несколько частей с последующим раздельным их хранением.