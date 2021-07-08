Во Львовской области Украины нашли древнеримские серебряные монеты 1 8.07.2021, 12:12

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Почти две тысячи лет они пролежали в земле.

Три настоящие серебряные и один фальшивый римские динария 1−2 ст. н.э. обнаружили неподалеку от Львова работники Научно-исследовательского центра «Спасательная археологическая служба», сообщает «Новое время».

Находку ученые сделали вблизи села Малые Подлески, где планируется строительство Северной объездной дороги.

«Почти две тысячи лет римские монеты пролежали в земле в окрестностях Львова. На трех серебряных динариях сохранились даже портреты императоров Древнего Рима. А вот фальшивый динарий сильно потерся», — рассказали археологи.

Младший научный сотрудник «спасительной археологической службы» Юрий Ревера сообщил, что это одни из первых монет, которые племена, жившие в то время на территории Украины, использовали в качестве денег, а не как украшения.

«На лицевой стороне римского динария преимущественно изображался портрет императора, на обороте мы видим изображение богинь или богов», — отметил Ревера.

По его словам, четвертую монетуц не идентифицировали, она плохо сохранилась. Субератный динарий выполнен из меди, на нем можно различить остатки серебра.

«Как только появились первые монеты, появились люди, которые пытались их фальсифицировать. Согласно различным исследованиям, примерно 3−5% от настоящих динариев изготавливались субератными, то есть фальшивыми, непосредственно в самих монетных дворах, где должны чеканиться только настоящие динарии», — добавил Ревера.

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