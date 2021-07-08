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Таракан нашел замену Шейману

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  • 8.07.2021, 12:17
  • 10,948
Таракан нашел замену Шейману
Виктор Шейман

Назначен новый управделами узурпатора.

Лукашенко сегодня назначил своего управделами, сообщает пресс-служба узурпатора. Им стал Валерий Иванов.

Сейчас он возглавляет «Белкоопсоюз», до этого успел побывать вице-премьером, заместителем главы Администрации президента, гендиректором ЗАО «Беларусская калийная компания», первым заместителем председателя Миноблисполкома, возглавлял Кировский и Шкловский районы.

Ранее эту должность на протяжении нескольких лет занимал Виктор Шейман. Он ушел в отставку в июне.

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