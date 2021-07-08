Таракан нашел замену Шейману

Таракан нашел замену Шейману11
- 8.07.2021, 12:17
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Назначен новый управделами узурпатора.
Лукашенко сегодня назначил своего управделами, сообщает пресс-служба узурпатора. Им стал Валерий Иванов.
Сейчас он возглавляет «Белкоопсоюз», до этого успел побывать вице-премьером, заместителем главы Администрации президента, гендиректором ЗАО «Беларусская калийная компания», первым заместителем председателя Миноблисполкома, возглавлял Кировский и Шкловский районы.
Ранее эту должность на протяжении нескольких лет занимал Виктор Шейман. Он ушел в отставку в июне.