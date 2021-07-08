Таракан нашел замену Шейману 11 8.07.2021, 12:17

10,948

Виктор Шейман

Назначен новый управделами узурпатора.

Лукашенко сегодня назначил своего управделами, сообщает пресс-служба узурпатора. Им стал Валерий Иванов.

Сейчас он возглавляет «Белкоопсоюз», до этого успел побывать вице-премьером, заместителем главы Администрации президента, гендиректором ЗАО «Беларусская калийная компания», первым заместителем председателя Миноблисполкома, возглавлял Кировский и Шкловский районы.

Ранее эту должность на протяжении нескольких лет занимал Виктор Шейман. Он ушел в отставку в июне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».