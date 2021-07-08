Доллар резко подорожал в начале торгов в Минске 8 8.07.2021, 12:29

7,448

Российский рубль продолжает падать.

Как и вчера, торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг открылись сильным ростом доллара и евро. Российский рубль продолжает падать, пишет onliner.by.

Американская валюта на старте торгов набрала аж 3,25 копейки. Ее покупают и продают по 2,5877.

Евро набрал 1,68 копейки. Он торгуется на уровне 3,0391.

Торги по российскому рублю начались на уровне 3,4450 белорусского за сотню. Это на 0,45 копейки ниже, чем вчера.

В среду доллар вырос на 2,12 копейки, до 2,5552 рубля. Евро набрал 1,88 копейки и стал стоить 3,0223 белорусского рубля. Сотня российских рублей подешевела на 0,65 копейки, до 3,4495.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».