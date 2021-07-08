Россия попала в Афганский капкан 2.0 9 Александр Коваленко, sprotyv.info

8.07.2021, 12:50

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Самое смешное, что ловушку своими же руками расставили в Кремле.

Сегодня из уст министра иностранных дел России Сергея Лаврова прозвучало то, что хотели слышать как партнеры РФ по ОДКБ, так и некоторые другие действующие лица большой политики, которых мы пока упоминать не станем. Так, глава МИД РФ заявил, что в случае нападения на Таджикистан со стороны Афганистана, Россия, как член ОДКБ, членом которого является и Таджикистан, применит свои войска для отражения агрессии талибов.

То есть, иными словами, угроза со стороны талибов в Душанбе оценивается как крайне высокая. В свою очередь, Россия подразумевает под оказанием поддержки Таджикистану в рамках ОДКБ, в случае начала боевых действий с талибами, явно не только присутствие ограниченного военного контингента на территории самой республики. Очевидно, что в такой ситуации Москва пойдет, не сразу, но в ближайшей перспективе конфронтации, еще дальше.

Что самое смешное в этой ситуации, так это то, что с 2017 года именно с подачи МИД РФ началась легитимизация террористической группировки Талибан как политической силы. Именно Россия выводила ее на большую арену, через организацию на официальном уровне регулярных встреч в Москве с ее лидерами. Параллельно, через тот же Таджикистан передавалось оружие и боеприпасы группировке Талибан, а самим боевикам оплачивались нападения на американских военных, с бонусами в случае жертв с американской стороны.

И вот, казалось бы, сбывается мечта Москвы, и США, а также вся коалиция, за исключением Турции, которая продолжит контролировать аэропорт в Кабуле, уходят из Афганистана. Победа Москвы? Но победа ли это, когда над членами ОДКБ нависла реальная угроза и России самое время формировать новые батальоны «интернационалистов»?

В данном контексте ситуацию можно рассматривать с трех позиций.

Первая – это договоренности между талибами и Москвой о создании видимости опасной ситуации для Таджикистана, что приведет Россию к необходимости задействовать свои войска, вплоть до их введения в Афганистан. По сути, это вернет Россию в Афганистан, в определенной степени на ее условиях, но «победа» от такого шага будет временной. Ведь вернувшись в этот регион и создав сопутствующую информационную волну с элементами бравады и рефлексии, Россия повторит историю СССР. Очевидно, что очень скоро российские военные уже будут восприниматься врагами и мишенями на отстрел, а из изобилующего черными дырами бюджета РФ это присутствие будет высасывать колоссальные суммы.

Вторая позиция – это и вправду неконтролируемый сейчас Москвой, даже на уровне договоренности и контактов, характер действий талибов. В таком случае, можно констатировать полный провал политики Кремля по данному региону и его стараний по приданию легитимности Талибану. А вмешательство в конфликт изначально, с первых же дней, будет носить исключительно реальный характер конфронтации, исторически складывающийся всегда не на пользу того, кто приходит в Афганистан с целью «интернациональной помощи».

И третья позиция, пожалуй, самая интересная. Прямо сейчас практически все российские «эксперты» и СМИ победоносно заявляют, что Вашингтон сдался в Афганистане и с позором уходит из этой страны. Разумеется, в рамках информационной войны и жесткой антизападной пропаганды, а также в контексте идеологического реваншизма за вывод подразделений армии СССР из Афганистана, эти нарративы звучат весьма воодушевляюще для российского ура-патриота. Но, проблема в том, что не успели США вывести пока еще 100% своего контингента, как талибы стали проблемой России, о которой до того Москва не думала, но которой умело пользовалась в своих гибридных сценариях.

Теперь Россия вынуждена будет сосредоточить силы и средства в Таджикистане, а возможно и пойдет куда дальше этого, сама себя заводя в очередной афганский капкан. Так чему здесь радоваться среднестатистическому российскому ура-патриоту, если эти задачи Кремль будет решать за его счет?

Но, что самое важное, Афганистан, который находится к России куда ближе, нежели думают среднестатистические российские ура-патриоты, ставит под вопрос экспансию российских ЧВК на африканском континенте, что, в свою очередь, не только ослабит ее присутствие в Африке, но и вернет монополию старым игрокам.

Вот и возникает вопрос, кому на самом деле «Афганский капкан 2.0» ставит шах и мат?

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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