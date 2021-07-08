«Чиновники видят в Лукашенко совершенно беспомощную фигуру» 7 8.07.2021, 13:00

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Приглашение в Крым звучит для него так же, как для Януковича приглашение в Ростов.

Независимый эксперт Сергей Чалый прокомментировал на своем канале сегодняшний этап белорусско-российских отношений.

— Я думаю, что в Крым Лукашенко не поедет, а фраза «Путин ждет Лукашенко в Крыму» звучит примерно так, как «Путин ждет Януковича в Ростове».

Я не вижу никакого смысла сейчас признавать оккупацию Крыма по той простой причине, что дорога ложка к обеду. Может быть, каких-то препятствий у Лукашенко уже и не осталось, потому что он теперь считает Украину враждебной страной, но, тем не менее, для России это уже ничего не стоит. Это чисто символический шаг, а для Лукашенко — это часть его «харизмы», которую он имел в глазах чиновничества.

Но эта «харизма» пропала. Сейчас они видят в нем совершенно беспомощную фигуру, которая рассказывает какие-то удивительные небылицы, продолжая в них верить. Он потерял эту харизму, которая называлась внутренней легитимностью, — полагает Чалый.

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