Премьер Литвы: Украина отказалась от закупки электроэнергии БелАЭС

Премьер Литвы: Украина отказалась от закупки электроэнергии БелАЭС1
- 8.07.2021, 13:04
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Переговоры прошли между главами литовского и украинского правительств.
Украина отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе в четверг, сообщает «Интерфакс».
На совместной пресс-конференции она приветствовала уход Украины от опасных поставщиков и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E.
По ее словам, важным является также «зеленый» переход.