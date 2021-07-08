Премьер Литвы: Украина отказалась от закупки электроэнергии БелАЭС 1 8.07.2021, 13:04

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Фото: AFP

Переговоры прошли между главами литовского и украинского правительств.

Украина отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе в четверг, сообщает «Интерфакс».

На совместной пресс-конференции она приветствовала уход Украины от опасных поставщиков и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E.

По ее словам, важным является также «зеленый» переход.

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