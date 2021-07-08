FAZ: Третья волна пандемии обнажила пороки системы Путина 2 8.07.2021, 13:27

фото: epa

Россия платит огромную цену за просчеты Кремля.

Третья волна коронавируса в России стала темой комментария Фридриха Шмидта (Friedrich Schmidt), опубликованного в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод — dw.com).

"В то время, когда другие европейские страны ослабляют коронавирусные ограничения, третья волна пандемии жестко бьет по России. Насколько жестко, видимо, покажут только данные о чрезмерной смертности, потому что большинству официальных сведений о числе заражений и летальных исходов невозможно доверять. Уже сейчас очевидно, что Россия - в числе стран, по которым пандемия ударила сильнее всего. Это не в последнюю очередь связано с системой правления Владимира Путина, в которой популизм, уклонение от ответственности, теории заговора и тоска по сильной руке слились в фатальную смесь.

Вместо того, чтобы озаботиться банальными, с его точки зрения, повседневными вопросами, президент РФ предпочитает заниматься геополитикой и на третьем десятке своего правления все больше - своим взглядом на историю, которая должна представлять собой цепь советских и российских побед. В отличие от глав демократических государств, которые несут ответственность за свои решения, Путин избавлен от таких хлопот: админресурс обеспечивает необходимые результаты. И все же президент избегает непопулярных и необходимых в пандемию мер. Их он перепоручает своим подчиненным. Так было с карантинными ограничениями в начале 2020 года, которые вводили главы регионов - и отменяли их, когда Путин захотел провести парады Победы и голосование по поправкам в конституцию.

С тех пор вводились только минимальные ограничения, в том числе, потому что власти не хотели расходовать слишком большие средства на поддержку бизнеса и населения. Нефтегазовые миллиарды откладываются для возмещения возможных новых экономических потерь в затяжной борьбе с Западом.

В борьбе с коронавирусом Путин избегает однозначной позиции. Он говорит об опасности коронавируса, но и противники медицинских масок могут назвать президента своим сторонником: после публичного появления в (американском) защитном костюме в больнице в марте 2020 года, которое активно высмеивали, Путин не показывается даже в маске. Вот и фото его вакцинации не стало достоянием общественности - видимо, чтобы не бросить тень на его нимб неуязвимости.

Сейчас в России растет недовольство принудительной вакцинацией, которая вводится в отдельных регионах и перекладывается на плечи работодателей. Это президент тоже делегировал другим, а сам выступает за прививку, но и тут идет не до конца, называя себя противником принудительной вакцинации. Его царская отрешенность снижает эффективность борьбы с коронавирусом.

То, что так много россиян отвергают вакцинацию, связано и с тем, что в обществе широко распространено недоверие государству и его представителям. Это итог пропаганды, которая распространяет теории заговора о врагах, повинных в российских бедах. К этому добавляется откровенная безответственность: еще в июне российские власти устраивали конференции с сотнями участников и массовые мероприятия с тысячами человек, играли в нормальность, когда машины скорой помощи уже стояли в пробках у ворот больниц. Но при этом против оппозиции выдвигаются надуманные обвинения в нарушении коронавирусных ограничений - даже за одиночные пикеты на официальных массовых торжествах. "Тотальный нигилизм", в котором власти упрекают теперь россиян, не желающих прививаться, результат действий самих же властей.

В рекламной кампании за вакцинацию российскими препаратами - другие не допущены - тоже наметился конфликт: в стремлении очернить Запад государственные СМИ, чиновники и даже сам Путин сеют сомнения в западных вакцинах. Побочным эффектом этого становится рост недоверия и к отечественным препаратам. К тому же, данных об их эффективности мало, две вакцины вызывают большие сомнения.

Даже про флагманский российский препарат "Спутник V" поначалу кичливо говорили, что он защищает от "дельта"-варианта практически так же, как и от изначальной версии вируса. И только на фоне многочисленных случаев, когда уже привитые все же заражались, эти данные подкорректировали. Из-за этого власти не смогли правдоподобно донести до населения главный посыл: вакцина помогает защититься от тяжелого протекания заболевания.

Низкие цифры новых заражений дают ложное ощущение безопасности, как и постоянно повторяемый тезис о том, что Россия справилась с пандемией лучше, чем западные страны. К этому добавляются местами и проблемы с поставкой нужного числа доз вакцины. Все это объясняет, почему кампания вакцинации в России так медленно разворачивалась в то время, пока власти строили из себя спасителей мира и обещали экспорт сотен миллионов доз "Спутника V".

Просчеты руководства страны, действующего в условиях пандемии нерешительно и непоследовательно, усугубляются нежеланием населения смотреть правде в лицо. Об огромной избыточной смертности, которая может составить гораздо больше полумиллиона погибших в этой пандемии, почти никто не говорит. Именно эта смертность - цена за мнимую нормальность в России".

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