В Беларуси вводят новшества по валютному рынку: что изменится 2 8.07.2021, 13:33

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Новые правила начнут действовать с 9 июля.

С 9 июля в Беларуси введут существенные изменения по валютным регулированию и контролю. К примеру, появится обязательная регистрация некоторых договоров в валюте. При этом разрешат покупать акции и недвижимость за рубежом без согласования с Нацбанком. Физлицам возможно будет проводить операции на торгах на валютно-фондовой бирже. А чиновники смогут принимать валютные ограничения в случае угрозы экономической безопасности страны, в том числе запрещать валютно-обменные операции, к примеру, при падение курса белорусского рубля.

Сайт tut.by пишет про основные изменения на валютном рынке, которые введут с 9 июля.

Какие валютные ограничения и при каких условиях смогут вводить чиновники

Чиновники прописали, в каких случаях они могут вводить валютные ограничения при угрозе экономической безопасности страны. Уточним, что власти и ранее могли при необходимости принимать подобные ограничения — и делали это. К примеру, в 2014 году вводили сбор в 30% на покупку валюты.

Сейчас чиновники конкретизировали и достаточно подробно прописали, в каких случаях, кто, на какие сроки сможет вводить валютное регулирование. Уточним, что само по себе введение подобных новшеств не означает, что конкретно сейчас возникла надобность вводить ограничения по валютному рынку.

Власти прописали среди прочего, что при угрозе экономической безопасности страны, в том числе стабильности финансовой системы, если ситуация не может быть решена другими мерами экономической политики, возможно введение валютных ограничений на срок до одного года.

К угрозам экономической безопасности страны относят, к примеру, снижение золотовалютных резервов ниже допустимого уровня или резкие колебания курса белорусского рубля.

Нацбанк и Совмин смогут при надобности, к примеру, ввести запрет на валютные и валютно-обменные операции; спецразрешение на валютные операции; обязательную продажу полученной юрлицами-резидентами иностранной валюты; ограничения по открытию и ведению резидентами счетов в иностранных банках.

Регистрация валютных договоров

С 9 июля введут обязательную регистрацию некоторых договоров в валюте. Сделать это нужно будет на специальном портале, который запустил Нацбанк. Это требование коснется среди прочего сделок по покупке недвижимости, ценным бумагам, экспортным и импортным контрактам.

За нерегистрацию грозит штраф. Но есть важное уточнение: новшество затронет не все валютные договоры, а те, которые будут заключены с нерезидентами (то есть физлицами-иностранцами, зарубежными компаниями, организациями) и превысят определенный потолок по деньгам. Для физлиц он составляет 2000 базовых (сейчас это 58 тысяч рублей), а для юрлиц и ИП — 4 тысячи базовых (116 тысяч). Регистрировать договоры потребуется также в тех ситуациях, если сумма в договоре не указана.

Приведем пример. Если продать квартиру иностранцу и сумма сделки превысит введенный лимит по сумме, то нужно зарегистрировать договор. Если же недвижимость приобретет резидент Беларуси, то отчитываться в Нацбанке о сделке не нужно.

Про покупку недвижимости за границей

С 9 июля также вводят возможность открывать счета в иностранных банках (для ИП и юрлиц). Физлица-резиденты и сейчас могут без ограничений обзаводиться счетами в иностранных банках и зачислять на них деньги, кроме зачисления средств в иностранные вклады и депозиты. С 9 июля не надо будет получать в Нацбанке разрешения на проведение валютных операций, которые связаны с покупкой недвижимости за границей, взносами в уставный фонд нерезидента, приобретением ценных бумаг, выпущенных иностранными компаниями и прочие.

Допуск к торгам на бирже и новшества в работе обменников

Физлицам и юрлицам разрешат самостоятельно проводить валютно-обменные на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Как это можно будет сделать, власти обещали пояснить позже.

Нацбанк также регламентирует работу обменных пунктов, в них можно будет не только менять валюту, но и совершать иные банковские операции. Также прописали, что если клиент передаст кассиру деньги для обмена, то он согласен с курсами, которые обозначены на специальных стендах или табло.

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