В ряд независимых белорусских СМИ пришли силовики 3 8.07.2021, 13:49

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Лукашенко боится свободного слова.

Сегодня в ряде независимых белорусских СМИ сообщили об обысках в своих редакциях. Мининформ заблокировал сайт nn.by, в здании редакции проходят обыски. Задержаны некоторые журналисты издания, в том числе — главный редактор Егор Мартинович. У некоторых сотрудников издания также проходят обыски.

Редакции «Брестской газеты» и барановичского издания «Интекс-Пресс» практически одновременно сообщили о том, что к ним пришли силовики.

«Интекс-Пресс» сообщает, что КГБ проводит в здании редакции обыск.

Региональное оршанское издание orsha.eu также сообщило о задержании сотрудников и обысках. В частности силовики из ДФР пришли в квартиру редактора Игоря Казмерчака и еще одного сотрудника сайта.

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