Работники «Е-доставки» сообщают о грядущих массовых увольнениях 2 8.07.2021, 14:17

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фото: vgr.by

Исчезли десятки тысяч наименований товаров.

В редакцию «Виртуального Бреста» обратился один из сотрудников «Е-доставки», он и его девушка работают в офисе по адресу ул. Брикета, 30. По словам работников, в прошлый вторник в офисе стали говорить о масштабном сокращении штата. А до этого с сайта «Е-доставки» исчезли десятки тысяч наименований товаров. Что происходит?

— Во вторник нас собрал руководитель нашего отдела и рассказал об интересных наблюдениях. А именно, с сайта «Е-доставки» исчезло огромное количество товара. Было около 100 000 позиций, осталось 12 000. Там вся бытовая техника, некоторые книги, некоторые игрушки, посуда и еще много чего, — рассказал один из работников.

— Начальник порекомендовал готовиться к худшему. Моей девушке, которая работает в отделе контента, сказали, что из 30 человек останется 8. Потом стало известно, что в моем отделе ценовой политики из 14 человек останется только 7. И так минимум в пяти отделах. Говорят, сокращения очень большие. При этом людей не сокращают, а предлагают перевестись на другую должность. Но на всех предложениях либо условия гораздо жестче, либо заработок гораздо меньше.

В чем причина такого сокращения, работники не в курсе. Как говорит читатель, многие связывают эту меру с приходом Ozon.

— В конце лета — начале осени прошлого года на «Е-доставке» появились кроссовые товары (товары, которые «Е-доставка» привозит под заказ. — Прим.). Их продажа только-только начала приносить прибыль, — говорит читатель. — Абсолютно все, кто хоть как-то относился к кроссам, попали под сокращение. Некоторые связывают это с приходом Ozon. На Ozon, говорят, продаются кроссовые товары. Мы пришли только к одному выводу, что «Е-доставка» просто не захотела или побоялась конкурировать.

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