Ученые обнаружили новый вид гигантского динозавра с острыми когтями 8.07.2021, 14:23

Животное обитало в Испании.

Палеонтологи нашли на доисторической площадке в Каталонии челюстную кость, которая принадлежала динозавру ранее неизвестного вида. Как сообщает «Популярная механика», динозавр Portellsaurus sosbaynati был размером с автобус и обладал острыми, как бритва, когтями.

Существо обитало на Земле около 130 миллионов лет назад. Считается, что динозавр жил на территории современной Испании и других близлежащих стран.

Длина тела динозавра достигала восьми метров, он относился к роду игуанодонов. Portellsaurus sosbaynati достигал трех метров в высоту, а его вес составлял четыре тонны. У динозавра был длинный мощный хвост, который он держал высоко на весу, чтобы держать равновесие.

По словам исследователей, острые кости помогали животному не только защищаться от хищников, но и срезать плоды с деревьев. Кроме того, у динозавра были огромные ноздри, которые обеспечивали ему отличное обоняние. Сочетание этих двух особенностей делало его отличным добытчиком пищи, но динозавр не был хищником.

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