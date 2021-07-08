Обвал на бирже: белорусский рубль рекордно девальвировался 1 8.07.2021, 14:27

Произошло максимальное относительное ослабление белорусской валюты за почти 200 дней.

Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились обвалом рубля. Из-за укрепления сразу всех валют стоимость валютной корзины подскочила на 0,75%. Это максимальное относительное ослабление белорусского рубля почти за 200 дней.

Абсолютное значение корзины валют выросло до максимума почти за три месяца.

Напомним, что последний раз девальвация с еще большей скоростью происходила на торгах 22 декабря 2020 года. Тогда доллар подорожал на 0,0338 BYN, евро на 0,0427 BYN, а российский рубль на 0,0105 BYN. Прирост стоимости корзины валют составил 0,82%.

Курс доллара подскочил еще на 0,0369 BYN до 2,5921 BYN/USD. Это максимальный уровень за два с половиной месяца (77 дней). Доллар дорожает второй день. Общее укрепление за это время составило 0,0581 BYN.

Курс евро рванул вверх еще на 0,0426 BYN до 3,0649 BYN/EUR и с минимума за 13 дней улетел на максимум за месяц. Евро за два последних дня подорожал на 0,0614 BYN.

Курс российского рубля поднялся всего на 0,0009 BYN до 3,4504 BYN/100 RUB и оставил минимум за 23 дня.

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