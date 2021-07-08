Как страны Западных Балкан интегрируются в ЕС Владимир Цыбульник

8.07.2021, 15:20

На саммите Берлинского процесса говорили о региональном сотрудничестве и общем рынке.

В понедельник в Берлине под председательствованием канцлера Германии Ангелы Меркель состоялся восьмой саммит Берлинского процесса. В видеорежиме в нем участвовали руководители государств западнобалканской шестерки (Албании, Боснии и Герцеговины, Республики Косово, Северной Македонии, Сербии и Черногории), девять стран-членов Европейского Союза, руководители Еврокомиссии. Обсуждались вопросы интеграции западнобалканской шестерки в ЕС.

Берлинский процесс — инициатива, направленная на активизацию и расширение регионального сотрудничества на Западных Балканах во имя их интеграции в Евросоюз. Он был запущен в Берлине 28 августа 2014 года Ангелой Меркель и стал одной из более 40(!) существующих на сегодня инициатив, форумов, ассоциаций, платформ и сообществ, посвященных евроинтеграции западнобалканской шестерки. Ключевыми задачами этого процесса были определены: формирование общего регионального рынка, реформирование государств региона, решение двусторонних и внутренних проблем, устойчивое развитие каждой из стран.

Нынешний саммит проходил на фоне тревожных тенденций и процессов, происходящих на Западных Балканах.

Во-первых, в государствах региона растет разочарование ходом евроинтеграции, что породило многократное откладывание начала переговоров ЕС о вступлении с Албанией и Северной Македонией. В частности, из-за позиции Болгарии. Во-вторых, в самом ЕС нет единства мнений по вопросу о приеме западнобалканской шестерки, несмотря на мантры о том, что без них Евросоюз неполноценен. Реакцией был шквал критики западнобалканских лидеров в адрес ЕС на конференции в Охриде, состоявшейся за три дня до саммита.

В-третьих, в регионе тлеют и периодически возгораются конфликты: между Болгарией и Северной Македонией идут историко-филологические споры; растут противоречия между Сербией и Черногорией; у Хорватии и БиГ разные взгляды на ряд инфраструктурных проектов; нестабильная политическая ситуация в Боснии и Герцеговине угрожает целостности этого государства и стабильности региона; Косово и Сербия никак не могут сесть за стол переговоров…

Итоги двухчасового саммита характеризуют слова Меркель: «Мы можем быть довольны, но этого очень мало»…

На встрече отметили достижения и сформулировали цели и задачи. Все это нашло отражение в десятистраничных «Выводах председательствующего». Среди достижений стран региона отмечались углубляющаяся кооперация в рамках транспортной и энергетической инфраструктуры, работа над договором о взаимном признании дипломов, реализация «Зеленой повестки» для стран западнобалканской шестерки и их нацеленности на проект декарбонизации, успехи в диджитализации, принятие все новых норм и правил ЕС…

Значительным успехом саммиты стала отмена с 1 июля платы за роуминг между государствами западнобалканской шестерки и достижение договоренностей о ее отмене со странами ЕС. И, безусловно, западнобалканских лидеров обрадовало выделение нового пакета помощи в сумме 9 млрд евро в рамках Экономического и инвестиционного плана ЕК для Западных Балкан с перспективой увеличения инвестиций к 2027 году до 20 млрд евро.

Президент Черногории Мило Джуканович заметил, что Берлинский процесс играет незаменимую роль в укреплении регионального сотрудничества и сближении стран региона с Евросоюзом в контексте евроинтеграции. Однако существует немало проблем, которые не удается решить в рамках Берлинского процесса.

В частности, после нескольких многообещающих встреч руководителей Косово и Сербии в 2020–2021 годах, пока не удается приблизиться к началу переговоров о нормализации отношений этих двух государств. И это ярко иллюстрирует короткий диалог между сербским президентом Александром Вучичем и косовским премьером Альбином Курти. На вопрос Курти, когда же Сербия признаете независимость Косово, Вучич ответил: «Никогда!»…

Не может договориться «шестерка» и о создании «малого Шенгена», предложенного Вучичем. Эта инициатива предусматривает возможность пересечения границ государств западнобалканской шестерки их гражданами без виз или по удостоверениям личности. Это и есть свободное передвижение людей, являющееся важнейшей компонентой формирующегося общего рынка региона. Но у стран региона существуют опасения, что Сербия станет региональным лидером…

Учитывая достижения и существующие проблемы, на саммите были определены дальнейшие шаги соискателей членства в ЕС, направленные на формирование общего регионального рынка. Отметим несколько концептуальных положений.

Первое: членство в ЕС невозможно без преодоления последствий войн в регионе, отказа от сепаратизма и примирения. Взаимная ненависть не приведет к стабилизации, развитию регионального сотрудничества, а лишь отдалит вступление в европейское сообщество народов. Во имя будущего следует отказаться от тяжелого наследия прошлого.

Второе: формирование общего регионального рынка остается ключевым элементом экономической интеграции в рамках Берлинского процесса. Западные Балканы должны превратиться в регион свободного движения людей, капиталов, товаров и услуг на основе правил и стандартов ЕС. Это не только раскроет экономический потенциал всего региона и привлечет инвестиции, но и приблизит к Евросоюзу.

Третье: страны «шестерки» должны более эффективно использовать средства, выделяемые Евросоюзом. Поэтому выделение финансовой помощи в дальнейшем будет увязываться с реальными достижениями стран региона в проведении реформ, реализации инфраструктурных проектов, успехами в защите окружающей среды, результатами борьбы с коррупцией и организованной преступностью, сокращении разрыва в жизненном уровне в ЕС и западнобалканской шестерки.

В общем, восьмой саммит Берлинского процесса подтвердил актуальность призыва министра иностранных дел Словении Анже Логара: пора переходить от «стратегии понимания проблем» к «стратегии решения проблем» на Западных Балканах.

Владимир Цыбульник, «Зеркало недели. Украина»

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