Украине не по пути с режимом Лукашенко 1 Сергей Руденко

8.07.2021, 14:55

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Белорусский режим может пасть в любой момент.

Правительство Украины подготовило для утверждения СНБО список персональных экономических санкций в отношении физических лиц Республики Беларусь, причастных к фальсификации президентских выборов 2020 года, подавлению мирных протестов, арестам и пыткам людей, в том числе и граждан Украины. Таким образом официальный Киев в очередной раз дал понять Минску: Украине не по пути с режимом Александра Лукашенко. Акцент на персональных санкциях - это сигнал белорусам о том, что украинцы ведут борьбу не с ними, а с командой человека, который провозгласил себя президентом Беларуси.

Зачем Лукашенко лепит из украинцев врагов

Неделю тому назад, 2 июля, накануне Дня независимости Беларуси Александр Лукашенко заявил о раскрытии в стране "спящих" террористических ячеек. К их созданию, утверждает он, вместе с Германией, Польшей, Литвой и США была причастна и Украина. Украина якобы поставляет злоумышленникам оружие, и чтобы это пресечь Лукашенко публично приказал пограничникам закрыть границу с украинским государством.

Никаких доказательств контрабанды оружия из Украины официальный Минск, разумеется, не предоставил. Как и фактов вмешательства украинцев во внутренние дела Беларуси. Границу с украинским государством так и не закрыли. Гневный спич Лукашенко в адрес украинцев был рассчитан, очевидно, на внутреннего потребителя, которого минский режим давно уже пугает "белорусским Майданом". Мол, посмотрите, на украинцев, которых уличные выступления привели к войне на Донбассе и потере части территории. Хотите того же? Тогда митингуйте и получите тоже самое.

Лукашенко прекрасно понимает: существование рядом с Беларусью украинской демократии, в условиях которой на выборах может победить любой гражданин, даже комик Зеленский, делают его режим уязвимым. И у Лукашенко не остается иного выхода, кроме как лепить из соседа врага.

"Ощип" для Зеленского и Лукашенко

Летом прошлого года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Александр Лукашенко рассказал о том, что ему очень жалко "Володю". Именно так он публично называл президента Зеленского, который, по его же словам, по своей политической неопытности "попал как кур в ощип".

Но пройдет несколько месяцев, и "в ощип" попадет сам Лукашенко. Страна того, кого он называл "Володей", откажется признавать президентские полномочия минского правителя, а после задержания Романа Протасевича присоединится к европейским странам и прекратит авиасообщение с Беларусью, закрыв при этом свое небо для белорусских авиакомпаний.

Мог ли Зеленский поступить иначе? Конечно же, нет, пусть Лукашенко и симпатизируют многие украинцы. Как свидетельствует социология, в феврале 2021 года 36% граждан Украины, опрошенных Киевским международным институтом социологии, доверяли Александру Лукашенко. Даже после явной фальсификации итогов президентских выборов он оставался одним из самых популярных зарубежных политиков в Украине.

Часть украинцев и до сих пор восхищаются чистотой белорусских улиц и существованием еще со времен СССР ГОСТов на продукты питания. Но поддержка Зеленским правителя Беларуси автоматически означала бы его присоединение к Путину, закрытие европейской перспективы для украинского государства и уличные протесты активной части общества.

Беларусь без Лукашенко

Введение персональных санкций Украины против тех, на ком держится режим Лукашенко, наверняка приведет к эскалации отношений с официальным Минском и скажется на товарообороте между двумя странами, который составил в 2020 году 4,5 млрд долларов. В мае 2021-го Беларусь уже сделала шаг к торговой войне, введя режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Персональные санкции, очевидно, ухудшат ситуацию. В том числе - и с поставками бензина А-95, 30% которого импортируется в Украину из Беларуси.

Но Зеленскому и его команде надо думать не только о возможных экономических потерях Украины, но и о Беларуси без Лукашенко. Белорусский режим может пасть в любой момент. Ведь и зимой 2014 года вряд ли кто-то мог предположить, что Виктор Янукович будет спасаться бегством из Украины в Россию. Для украинцев же сегодня очень важно иметь в соседях демократическую страну, рядом с который они бы чувствовали себя спокойно и уверенно.

Сергей Руденко, "Немецкая волна"

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