Изуверы и проходимцы

Изуверы и проходимцы4
- Телеграм-канал «Минская Семибоярщина»
- 8.07.2021, 15:02
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Трибунал над фашистами из 21-го века будет совсем скоро.
Устроить пляску на костях безвинно погибших способны лишь изуверы и политические проходимцы. Речь о хайпе, устроенном генпрокурором Шведом по поводу геноцида белорусского народа. Не стоит надеяться, что никто не понимает ваших истинных намерений. Вы пытаетесь перевести стрелки и отвлечь внимание от своих преступлений.
Да-да. Твоих Швед, твоих Тертель, твоих Лукашенко и Ко. Ничего у Вас не выйдет. Фашисты 20-го века свое заплатили по решению Нюрнбергского трибунала. Немецкое государство тоже. Белорусские фашисты из 21-го века неминуемо получат сполна. За ваши преступные деяния придется понести заслуженную кару. Даже не сомневайтесь, она будет совсем скоро.
Телеграм-канал «Минская Семибоярщина»