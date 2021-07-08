закрыть
8 июля 2021, четверг, 15:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бежавший в Беларусь экс-президент Кыргызстана Бакиев объявлен в розыск

4
  • 8.07.2021, 15:17
  • 4,874
Бежавший в Беларусь экс-президент Кыргызстана Бакиев объявлен в розыск
Курманбек Бакиев
Фото: Reuters

Свергнутого президента Кыргызстана подозревают в коррупции.

Экс-президенты Кыргызстана Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции председатель Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики Камчыбек Ташиев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА "Новости".

Следствие утверждает, что они заключали заведомо невыгодные для страны контракты.

Курманбек Бакиев был президентом Кыргызстана с 2005-го по 2010 год. Он пришел к власти на волне "Тюльпановой революции" против правительства Аскара Акаева, однако в ходе новой революции 7-15 апреля 2010 года, когда погибли 87 человек, его свергла оппозиция.

Бакиев после апрельских событий бежал из Кыргызстана. Он получил гражданство Беларуси. В 2015 году он построил дом в Минске, который в 2019-м подарил дочери.

После начала протестов в Беларуси в 2020 году появилась информация, что он покинул страну. Однако беглый президент опровергал эту информацию в медиа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорус, отдохни!
Белорус, отдохни! Наталья Радина
Совет БОР: Забастовка — единственный выход
Совет БОР: Забастовка — единственный выход
Когда молчание — золото
Когда молчание — золото Леонид Невзлин
Полет канистры с вырванной чекой
Полет канистры с вырванной чекой Владимир Халип