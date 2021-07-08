Бежавший в Беларусь экс-президент Кыргызстана Бакиев объявлен в розыск 4 8.07.2021, 15:17

4,874

Курманбек Бакиев

Фото: Reuters

Свергнутого президента Кыргызстана подозревают в коррупции.

Экс-президенты Кыргызстана Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции председатель Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики Камчыбек Ташиев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА "Новости".

Следствие утверждает, что они заключали заведомо невыгодные для страны контракты.

Курманбек Бакиев был президентом Кыргызстана с 2005-го по 2010 год. Он пришел к власти на волне "Тюльпановой революции" против правительства Аскара Акаева, однако в ходе новой революции 7-15 апреля 2010 года, когда погибли 87 человек, его свергла оппозиция.

Бакиев после апрельских событий бежал из Кыргызстана. Он получил гражданство Беларуси. В 2015 году он построил дом в Минске, который в 2019-м подарил дочери.

После начала протестов в Беларуси в 2020 году появилась информация, что он покинул страну. Однако беглый президент опровергал эту информацию в медиа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».