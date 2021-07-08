«Стрелять себе в ногу»: что будет, если немецкие грузы повезут в объезд Беларуси 8.07.2021, 15:25

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Эксперты оценили потери для белорусской экономики.

По какому маршруту поедут немецкие товары в том случае, если запрет на их ввоз в Беларусь и транзит, который предложил Лукашенко, будет принят? Кому будет плохо от «пущать не велено» и к чему это может привести, пишет tut.by.

Что говорят чиновники про ввоз и транзит немецких товаров

Во вторник на совещании по противодействию санкциям Лукашенко поручил правительству ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай в ответ на ужесточение западных санкций (в качестве альтернативных маршрутов предложил Финляндию и Украину), но сделать это так, чтобы не пострадали белорусы. Он также предложил ограничить продажу немецкой продукции в нашей стране.

В этот же день премьер-министр Роман Головченко, отвечая на вопрос, как далеко готова зайти Беларусь по контрсанкциям и могут ли они затронуть, в частности, транзитные перевозки, заявил: «Что касается транзита и других маршрутов — эта опция имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике».

Заявление Лукашенко по возможному ограничению транзита через Беларусь немецких товаров также прокомментировали в Кремле. Такое решение может нарушить экспортно-импортные цепочки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, вопросы минимизации потенциальных последствий таких решений прорабатываются по линии правительств России и Беларуси.

«Пострадают как простые люди, так и бизнес». Что говорят эксперты про возможные ограничения

Немецкие товары везут через Беларусь транзитом, да и Германия входит в тройку лидирующих стран по импорту товаров в нашу страну (после России и Китая). Всего за прошлый год Беларусь купила там продукции на 1,69 млрд долларов. В последние годы Беларусь больше всего в денежном выражении закупала в Германии лекарства. Заметные позиции занимают также автозапчасти, сельхозтехника, машины, продукция химической промышленности. Импорт немецких товаров и продуктов в Беларусь насчитывает более 3,2 тысячи позиций.

В этой ситуации возникает вопрос, возможно ли воплотить в действительность поручение запретить ввоз и транзит немецких товаров.

— Решение запретить ввозить в Беларусь товары из Германии это все равно, что стрелять себе в ногу. От этого в нашей стране пострадают как простые люди, так и госпредприятия и частный бизнес, — считает эксперт в сфере транспортной логистики Александр Комаров.

Александр Комаров отметил, что в первую очередь удар придется по автомобильным грузоперевозчикам. Им и до этого жилось несладко: постоянно падающие ставки на рейсы, уменьшение их количества из-за коронавируса, «бой» за разрешения на перевозки, отток водителей, недовольных оплатой труда.

— В основном белорусские перевозчики возят грузы из Европы в Россию транзитом через нашу страну — у них на это разрешение от российской стороны. Европейские перевозчики ездить в этом направлении не любят. Но запретят въезд немецких товаров — грузовик уже в страну не заедет, а Беларусь потеряет деньги (меньше получим оплаты за проезд по платным дорогам, потеряют доход логистические центры, объекты придорожного сервиса, меньше окажем услуг по таможенному оформлению, меньше продадим топлива).

Напрямую из Германии в Россию белорусская фура может ехать в случае, если есть разрешение в/из третьих стран, их нам выдает российская сторона. Но они всегда были дефицитными.

— Поэтому наши перевозчики «лягут» еще больше, ситуация просто вытолкнет их с рынка, а те, что останутся, пойдут под российские номера.

Эксперт прогнозирует, что автомобильные грузопотоки переориентируются через Польшу, Литву, Латвию, у которой граница с Россией. При этом россияне станут выделять нам еще меньше разрешений (ведь зачем они нам, если мы не будем работать с Германией), отдав их, например, литовцам и латышам. Да, в этом случае дорога станет длиннее, на нее уйдет на сутки-двое больше времени, это отразится на стоимости фрахта, а как следствие — на конечной цене продукта.

— Считаю, что от запрета на транзит немецких товаров и их недопуск в страну Германия потеряет не очень сильно. Все потому, что немцы как отпускали по определенным ценам товар, так и будут отпускать. Удорожание фрахта ляжет на покупателя.

Конечно, нагрузка на дороги балтийских стран повысится, но Александр считает, что их пропускной способности хватит, чтобы фуры проезжали без задержек. Возможно, увеличится очередь на границах и таможне. Зато будут довольны на логистических центрах в Псковской области — именно через них будет идти весь поток транспорта, а значит будет работа.

Также для доставки продукции может быть задействована схема, когда груз морем будут доставлять в Эстонию или Финляндию, а оттуда в Россию.

— Немецкие товары будут проходить таможенное оформление в России, а оттуда они будут попадать в белорусские магазины: ведь границы и пунктов контроля между нашими странами нет, физически проконтролировать ввоз товаров будет невозможно.

Конечно, можно попытаться признать немецкую продукцию санкционной, но тогда надо выставлять кордоны на границе, а по сути — восстанавливать границу обратно. Можно и запретить реализацию продукции определенных марок, но тогда разовьется черный рынок. Ведь уже сегодня жители Могилевской и Витебской областей ездят за товаром в Россию, а после запрета это явление будет еще в больших масштабах. Велика вероятность того, что на границе, на российской стороне, появятся зоны свободной торговли.

— Какая-нибудь Рудня станет Нью-Васюками, люди рванут в Смоленск и Брянск. В итоге народ будет за белорусские рубли скупать валюту или российские рубли и вывозить их из страны. Но для России это будет очень хорошо.

Наш собеседник считает, что пострадают и другие белорусские предприятия: автомобильные, сборочные производства, фармацевтика, медицина и другие.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб считает запрет немецкого импорта и транзита «исключительно маловероятным». Он полагает, что именно немцам «досталось» в продолжение претензий, которые Лукашенко озвучил несколько дней назад: тогда из-за «контртеррористической операции» якобы обнаружили связь «террористов» с Германией.

По мнению старшего научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Льва Львовского, даже сами разговоры о возможном прекращении транзита вносят дополнительную нервозность и негативно влияют на бизнес. Чтобы исключить угрозу срыва сделок и стабилизировать каналы экспорта, многие европейские и китайские компании уже сейчас, не дожидаясь введения запрета, начнут продумывать логистические схемы в обход Беларуси, считает аналитик.

Ограничение транзита грузов европейских стран помимо того, что приведет к нарушению цепочек поставок товаров, снизит и поступление валютной выручки в Беларусь, что окажет дополнительное давление на национальную валюту, считает российский эксперт, директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев.

Как сообщает агентство «Новости», больше половины всего немецкого импорта в Россию идет именно через Беларусь. Это в основном пластмассы и пластиковые изделия, оборудование, транспортные средства, напитки, бумага и картон. «Объемы ввоза продукции, происходящей из Германии, в Россию через Беларусь составляли около 60% от общего объема ввоза такой продукции в натуральном выражении в 2019 году, 65% — в 2020 году, 66% — в январе-мае 2021 года», — рассказала агентству руководитель направления «Экономика несырьевого сектора» ЦСР Ксения Банникова.

Импортеры смогут использовать альтернативные пути поставок европейских товаров в Россию, но это потребует серьезного изменения существующей инфраструктуры и в конечном итоге может вызвать небольшой рост цен внутри России, полагает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

«Переориентация европейских грузов, конечно, потребует серьезной перестройки, в связи с чем возможно подорожание на какое-то время. Но в целом, как мне представляется, глобального подорожания не будет — скорее всего, на уровне нескольких процентов с точки зрения себестоимости, и этот процесс будет растянут во времени», — сказал Микаелян. Проблемы, по словам эксперта, могут возникнуть, если альтернативные маршруты не справятся с товарным потоком.

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