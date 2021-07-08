Премьер-министр Эстонии: Наш посол вручит верительные грамоты, когда в Беларуси будет демократический руководитель
- 8.07.2021, 15:32
Таллинн еще раз поддержал белорусский народ.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила Delfi, что новый посол Эстонии в Беларуси Яак Ленсмент не будет вручать президенту Александру Лукашенко верительные грамоты.
По словам премьера, Ленсмента направят вручать главе белорусского государства верительные грамоты только тогда, когда в стране будет демократически выбран руководитель.
Напомним, во вторник президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила нового посла Эстонии в Беларуси.