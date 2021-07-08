Медики назвали четыре особенно полезных при гипертонии напитка 8.07.2021, 15:34

3,818

Они быстро снижают давление.

Одним из напитков, способных улучшать самочувствие людям, страдающим гипертонией, является томатный сок.

Об этом сообщает Express (перевод — u-news.com.ua).

Медиками были обособлены и названы четыре особенно полезных при гипертонии напитка. Высокую оценку специалистов в этом плане получил свекольный сок.

«Употребление этого напитка способствует нормализации кровяного давления уже спустя несколько часов после приема. Особенно выраженным эффектом обладает сок сырой свеклы», – приводится в Express экспертное мнение.

Другой напиток, к которому следует присмотреться гипертоникам, – томатный сок: его потребление ассоциируется со снижением уровня холестерина, чья высокая концентрация в кровеносных сосудах является серьезным фактором повышения артериального давления.

Также в числе особенно полезных при гипертонии напитков указан чай из гибискуса – каркаде, употребляемый в холодном виде. Гибискусу свойствен мочегонное и противоотечное действие, а содержащаяся в нем линолевая кислота известна как вещество, препятствующее налипанию холестериновых бляшек на сосудистые стенки.

Отметили медики и пользу напитка на основе чайного гриба. Его гипотензивное действие они связывают с высоким содержанием веществ пробиотиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».