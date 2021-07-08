Литовский и эстонский визовые центры приостановили прием документов на визы 8.07.2021, 15:55

2,732

Иллюстрационное фото

Источник: izgrodno.com

Остановлен прием документов на визы любой категории.

С 8 июля литовский визовый центр Минска приостановил прием документов на визы любой категории, пишет onliner.by.

«Настоящим уведомляем о том, что с 8 июля 2021 приостановлен прием визовых заявлений от клиентов, обращающихся за получением шенген-визы типа С и национальной визы типа D в Посольство Литовской Республики в Минске до последующего уведомления», — говорится в сообщении центра, опубликованном на сайте.

Вчера, 7 июля, литовский визовый центр в Гродно также приостановил прием документов на визы любой категории.

Также с 8 июля эстонские визовые центры приостанавливают прием документов на визу в Эстонию, Финляндию, Швецию, Польшу до 14 июля в Минске и до 13 июля в Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве, Пинске.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».