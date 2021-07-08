БАЖ требует остановить уничтожение свободного слова в Беларуси 8.07.2021, 16:33

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Сегодня прошли обыски в офисах негосударственных медиа.

Белорусская ассоциация журналистов выступила с заявлением по поводу «зачистки» негосударственных СМИ, которая происходит в нашей стране. 8 июля был заблокирован сайт «Нашей Нивы», в редакции и по месту жительства сотрудников прошли обыски, задержаны главный редактор Егор Мартинович (к нему в Следственный комитет приехала скорая помощь) и редактор Андрей Скурко. Обыски прошли в офисах негосударственных медиа в Бресте, Барановичах, Орше. Еще до этого за решеткой или под домашним арестом находились 25 сотрудников медиаорганизаций. После сегодняшних событий их количество может увеличиться.

БАЖ считает, что «под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить белорусские независимые медиа». Организация требует «прекратить уничтожение свободного слова в Беларуси».

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