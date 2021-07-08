На «Гродно Азоте» произошло еще одно серьезное ЧП 2 8.07.2021, 16:49

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иллюстрационное фото

Произошла утечка аммиака из трубопровода.

Стачком «Гродно Азота» сообщил о серьезном ЧП на предприятии.

Как сообщает Telegram-канал, произошла утечка аммиака из трубопровода. Для справки: аммиак опасен при вдыхании. При остром отравлении аммиаком поражаются глаза и дыхательные пути, при высоких концентрациях возможен смертельный исход. Вызывает сильный кашель, удушье, при высокой концентрации паров — возбуждение, бред. При контакте с кожей — жгучая боль, отек, ожег с пузырями.

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