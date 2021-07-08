Археологи рассказали, как жители Африки модифицировали свои лица 8.07.2021, 16:54

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Для этого имелось множество различных причин.

Археологи обнаружили измененные черепа глубоко под землей в пещере, куда можно было попасть только по веревке, через отверстие в крыше пещеры, сообщает nv.ua.

Исследователи из Франции сообщили, что в пещеру были сброшены через отверстие останки как минимум 24 мужчин и женщин в возрасте 15 лет и старше и четырех детей. Сотни металлических артефактов — украшения, оружие и мотыги, сделанные из местного железа и импортной меди — лежали рядом с останками, намекая на богатство и статус людей, которые были похоронены здесь.

Ричард Ослисли, археолог из Французского национального центра научных исследований (CNRS) в Париже, обнаружил пещеру Ирунгу в провинции Нгуни в Габоне в 1992 году. Ослисли впервые исследовал пещеру в 2018 году, и доступ к подземному пространству был очень трудным. За следующие годы в пещеру спустились всего четыре экспедиции.

«В этом регионе очень мало мест с археологическими останками людей. Тот факт, что здесь были похоронены дети, подростки, взрослые мужчины и женщины, с таким количеством артефактов — более 500! — поразил», — сказал ведущий автор исследования и исследователь CNRS Себастьен Виллотт.

Ученые сфотографировали и отсканировали лазером внутреннюю часть пещеры и места захоронений, чтобы реконструировать пещеру и ее содержимое в 3D. Они собрали образцы костей ног для радиоуглеродного датирования — определения возраста объекта путем сравнения соотношений радиоактивных изотопов углерода — но оставили все человеческие останки там, где они были найдены.

Пещера состояла из четырех уровней, и все они содержали кости, датируемые 14−15 веками. Хотя кости были перемешаны вместе, ученые отметили, что все скелеты были целыми, «предполагая, что трупы, а не сухие кости, были либо брошены сверху, либо опущены в пещеру», — пишут авторы исследования.

Рядом со скелетами было также множество предметов захоронения, таких как браслеты и кольца; топоры и ножи; более 100 морских раковин; и десятки проколотых зубов хищников.

Из человеческих останков особый интерес для исследователей вызвали черепа, так как на всех неповрежденных верхних челюстях отсутствовали определенные зубы: центральные и боковые постоянные резцы — четыре зуба в передней части рта. Все пустые лунки зубов показали признаки заживления после удаления, известного как альвеолярная резорбция, что указывает на то, что зубы были удалены, пока их владельцы были еще живы, и у людей было достаточно времени для заживления, прежде чем люди умерли.

В 2016 году другая группа археологов обнаружила аналогично измененные черепа, у которых также отсутствовали передние зубы, в бразильской пещере Лапа-ду-Санту. Но в случае с бразильскими останками, датируемыми примерно 9000 лет назад, зубы были извлечены после смерти во время погребальных ритуалов.

Модификация зубов — это обычай, который хорошо задокументирован во всем мире, «особенно в Африке», — сказал Виллотт в электронном письме. «Люди, которые практиковали удаление зубов, имеют для этого множество различных причин», — добавил он.

Иногда эти причины включают модификацию лица — удаление зубов для изменения формы или внешнего вида лица. По словам Виллотта, черепа ирунгу явно не были изменены в ходе погребального обряда, учитывая, что десны зажили. Поскольку извлечения в пещере Габона были симметричными и включали одни и те же зубы во всех челюстях скелетов, они, вероятно, были удалены «в контексте некоторой культурной практики».

По словам исследователей, удаление такого большого количества передних зубов повлияло бы на произношение и изменило бы форму рта и лица таким образом, чтобы это было «хорошо видно», что указывало бы на то, что все такие люди принадлежали к определенной группе.

Изменения зубов, такие как удаление, скалывание и опиливание острия, уже давно проводятся по всей Африке, хотя, согласно исследованию, удаление четырех верхних резцов является необычным явлением. Большинство примеров такой практики наблюдается у населения из Западной Центральной Африки, «что указывает на долгую историю и возможную преемственность обычаев модификации тела в этом районе», — пишут исследователи.

«Поскольку это место является исключительным, а обряды захоронения практически неизвестны для доколониального Габона, это открытие можно рассматривать как первую часть головоломки», — сказал Виллотте.

Плотные скопления каменных артефактов, датируемые больше 92 тыс. лет назад, которые были найдены на северных берегах озера Малави в восточной Африке являются доказательствами того, что первые люди проектировали экосистемы. Они использовали огонь таким образом, чтобы превратить леса в те саванны и редколесья, которые мы видим сегодня

«Мы открыли самые ранние свидетельства того, что люди трансформировали экосистемы при помощи огня. Иными словами, наше открытие указывает на то, что к концу плейстоцена наши предки нашли новые применения для огня, превратив его в инструмент, который позволил им превратить леса Восточной Африки в открытые редколесья», — сказала доцент Йельского университета Джессика Томпсон.

После археологических раскопок в Африке ученые пришли к выводу, что в те времена климат был благоприятен для растений, но в регионе ученые нашли лишь пыльцу растительности и частицы золы после масштабных пожаров.

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