Как выехать из Беларуси по земле 8.07.2021, 17:14

В том числе – чаще, чем один раз в полгода.

В Литве и Польше с начала июля выявляются за сутки меньше 100 случаев заболевания коронавирусом, но в Беларуси продолжают действовать жёсткие меры якобы из-за коронавируса, причем только на границе со здоровыми странами, но не настолько суровые внутри страны или на границе с Россией. Выезд людей заграницу ограничивают не Польша, Литва или Украина, а сама Беларусь для своих же граждан. Единственное ограничение за рубежом это необходимость сидеть на карантине по приезде из Беларуси. Но как из этой Беларуси выехать? Это главный вопрос и проблема для путешественников, пишет сайт euroby.info.

Теория

C перечнем, кто имеет право выезжать из Беларуси по земле можно ознакомиться на сайте Госпогранкомитета РБ.

Наиболее практичные позиции, кто может выехать из Беларуси в сторону Польши, Литвы или Украины через наземные пункты пропуска это:

Выезд на лечение (без ограничений на выезды),

Выезд в командировку от беларуской фирмы (без ограничений на выезды),

Выезд на работу в ЕС (лишь 1 раз в полгода),

Выезд на учебу (лишь 1 раз в полгода),

Выезд для граждан, имеющих постоянное проживание за границей (лишь 1 раз в полгода).

Во всех случаях выезда из Беларуси через наземные пункты пропуска требуются подтверждающие документы цели выезда и если они на иностранном языке (не касается паспортов и ИД-карт) рекомендуется иметь перевод документов на беларуский или русский язык.

Практика

Выезд на лечение из Беларуси. Такой выезд из Беларуси не ограничен по количеству, но наиболее субъективный по принимаемому решению, то есть сильно зависит от смены пограничников. Прежде, чем штурмовать границу, рекомендуем получить письменное разрешение на выезд из Погранкомитета Беларуси. Для этого через форму электронной связи задаете свой вопрос (прикрепляя документ с причиной выезда) и получив положительный ответ, смело едите за границу. Ответ можно ждать 2 недели.

Выезд в командировку из Беларуси. Тут все четко: нужно либо быть в числе сотрудников беларуской фирмы, которая выпишет командировку на выезд за рубеж, либо не быть.

Выезд за границу на работу, на учебу, либо к месту постоянного жительства ограничен правилом 1 раз в полгода, но это ограничение применяется к выезду касательно каждой причины по отдельности. Объясняем на пальцах: первый раз выезжаешь на работу, второй раз выезжаешь на учебу, третий раз выезжаешь к месту постоянного жительства. Таким способом из Беларуси выезжают через наземные границы чаще, чем 1 раз в полгода.

Ограничительные полгода с момента выезда из Беларуси начинают считаться для каждой причины по отдельности. Объясняем на пальцах: На ПМЖ выехали 01.01 , следующий раз на ПМЖ из Беларуси можно выехать не раньше 01.07. На работу выехали 22.02, следующий выезд на работу может быть не раньше 22.08. На учебу поехали 30.03, следующий выезд по причине учебы может быть не раньше 30.09.

Пример того, как выезжают из Беларуси чаще, чем 1 раз в полгода. Первый выезд - на границе беларуским пограничникам показываете паспорт Евросоюза либо ИД-карту постоянного вида на жительства – этих документов достаточно для выезда к постоянному месту жительства заграницу. Второй выезд (не прошло полгода) – на границе беларуским пограничникам предоставляете трудовой договор заключенный с зарубежной фирмой. Следующий выезд (не прошло полгода) – на границе демонстрируете студенческий и выписку с учебного заведения Евросоюза о прохождении там учебы. Хотите выехать еще в течение полугода? Делайте выезд на лечение в ЕС, либо получайте с беларуской фирмы командировочное удостоверение.

Зарубежные документы, не считая паспортов и ИД-карт, проверить в Беларуси практически не возможно и поэтому максимум к чему сводится проверка таких документов это лишь к сравнению с тем, что уже раньше держали в руках контролирующие Вас люди.

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