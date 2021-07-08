Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей 8.07.2021, 17:21

В Японии увеличилось количество случаев заболевания коронавирусом.

Министр Олимпийских игр Тамайо Марукава заявила, что Олимпийские игры в Токио должны проходить без зрителей. В стране увеличилось количество случаев заболевания коронавирусом.

Об этом пишет ВВС.

Кроме того, власти Японии запланировала ввести чрезвычайное положение в Токио с 12 июля по 22 августа.

В барах и ресторанах будет запрещено подавать алкоголь, и они должны закрываться в 20:00.

"Принимая во внимание влияние вариантов коронавируса и не позволяя инфекциям распространяться снова на остальные нации, нам нужно усилить наши контрмеры", - сказал премьер-министр Японии Йошихиде Суга.

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