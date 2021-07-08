Спасатели ликвидировали пожар на заводском складе МАЗ
- 8.07.2021, 17:46
Пострадавших нет.
Возгорание на территории завода МАЗ произошло сегодня днем, сообщили в МЧС. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров, сообщает «Еврорадио».
Спустя примерно 15 минут после появления первого сообщения о возгорании в МЧС сообщили: пожар ликвидирован.
По предварительной информации горел склад масла. Спасатели работали в условиях плотного задымления. МЧС выложило в сеть видео инцидента.
Пострадавших нет.