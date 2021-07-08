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Спасатели ликвидировали пожар на заводском складе МАЗ

  • 8.07.2021, 17:46
Спасатели ликвидировали пожар на заводском складе МАЗ
иллюстрационное фото

Пострадавших нет.

Возгорание на территории завода МАЗ произошло сегодня днем, сообщили в МЧС. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров, сообщает «Еврорадио».

Спустя примерно 15 минут после появления первого сообщения о возгорании в МЧС сообщили: пожар ликвидирован.

По предварительной информации горел склад масла. Спасатели работали в условиях плотного задымления. МЧС выложило в сеть видео инцидента.

Пострадавших нет.

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