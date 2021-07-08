Стало известно в чем подозревают главного редактора nn.by
- 8.07.2021, 17:49
- 1,810
По этой же статье судили журналисток «Белсата».
Главный редактор издания «Наша Нива» Егор Мартинович задержан на 72 часа. Его подозревают по части 1 ст. 342 УК — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», пишет сайт «Еврорадио».
Это та же статья, по которой прежде были осуждены на два года лишения свободы журналистки телеканала Белсат Дарья Чульцова и Екатерина Андреева.
Статья предполагает ответственность за «организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций либо активное участие в таких действиях».
Наказание по этой части статьи варьируется от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
Мартинович был задержан сегодня днем. Позже в его квартире прошел обыск.