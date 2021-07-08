Стало известно в чем подозревают главного редактора nn.by 8.07.2021, 17:49

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Егор Мартинович

По этой же статье судили журналисток «Белсата».

Главный редактор издания «Наша Нива» Егор Мартинович задержан на 72 часа. Его подозревают по части 1 ст. 342 УК — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», пишет сайт «Еврорадио».

Это та же статья, по которой прежде были осуждены на два года лишения свободы журналистки телеканала Белсат Дарья Чульцова и Екатерина Андреева.

Статья предполагает ответственность за «организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций либо активное участие в таких действиях».

Наказание по этой части статьи варьируется от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Мартинович был задержан сегодня днем. Позже в его квартире прошел обыск.

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